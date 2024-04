En segundo día de manifestación, vecinos de Benito Juárez advierten que preparan amparo.

Durante el segundo día consecutivo del bloqueo en Insurgentes y Xola por el agua contaminada en Benito Juárez, vecinos afectados advirtieron que preparan un amparo para que les den seguimiento y respuesta inmediata a la problemática.

Alicia Sharms, vecina de la colonia Nápoles y quien encabeza el comité de vecinos, comentó que a raíz del bloqueo que comenzó ayer, las autoridades dieron a conocer la clausura de un pozo de Sacmex, ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón.

"Que casualidad que de repente aparece el pozo mágico donde origina y riega el combustible, ello dijeron que era un sabotaje, que peligro que cualquiera tiene acceso a los pozos de Sacmex, o sea que cualquiera pueda entrar y echar lo que sea en las aguas que abastecen a la ciudad", dijo a La Razón de México.

Sharms sostuvo que los afectados se mantendrán en Insurgentes y Xola hasta que asista un funcionario de alto nivel para que les garantice la solución, así como explique cuáles acciones deben tomar para mantenerse a salvo.

Dejó claro que no buscan afectar a los usuarios de la Línea 1 del Metrobús, la cual suspendió su servicio nuevamente debido al cierre, sin embargo, comentó que el bloque podría durar más días si las autoridades no se pronuncian en el lugar al respecto.

"Tenemos un lugar en la alcaldía con mesas, sillas, micrófonos y todo lo necesario para atender a los funcionarios si es que se acercan y piden la reunión, no estamos cerrados, tenemos disposición y queremos que se nos atienda", recalcó.

Pese a lo anterior, Alicia Sharms, dijo que la reunión debe ser donde los vecinos especifiquen, ya que temen que en alguna institución gubernamental hablen en términos técnicos que no comprenden.

"Quieren hacer un numerito de gráficas y diapositivas y yo no me baño con eso, probablemente no les voy a entender porque no soy ingeniera, bióloga ni química, queremos un lenguaje coloquial que todos entendamos", expresó.

Alicia Sharms exhortó nuevamente a las autoridades para que aclaren qué es lo que tiene el agua, saber las repercusiones que tiene o tendrá en la salud y qué acciones se van a tomar, ya que consultó a un biólogo quien le comentó que el agua contaminada indica que hay miles de líquido en ese estado por el espesor que tiene y podrían expandirse rápidamente.

Finalmente, la mujer indicó que los vecinos afectados siguen en pie de lucha y se mantendrán firmes hasta que las autoridades los atiendan.

