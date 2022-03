Semáforo verde, un respiro para restaurantes

Luego de seis semanas en amarillo, este lunes 7 de marzo la capital del país regresa a verde en el semáforo epidemiológico, lo que implica la total reapertura de comercios y “un respiro” para las actividades económicas.

Para Luisa, quien atiende en un restaurante-bar en la alcaldía Cuauhtémoc, el retorno a verde implica “un respiro” tanto para los bolsillos del negocio donde labora como para la salud mental, ya que “el regreso al verde significa que hay menos contagios, menos riesgo y un poco más (de) posibilidad de regresar a la vida normal, incluso la vida nocturna que aquí se vio vacía por meses”, platicó a este medio.

En otro local de alimentos de la colonia Roma, la señora Guadalupe asegura que el retorno al verde “ayudará” a mejorar la economía de “prácticamente todos los giros”, en el entendido de que la apertura es sin restricciones.

“Aunque nos tenemos que seguir cuidando, para nosotros es una muy buena noticia, hasta dan ánimos saber que otra vez estamos en verde. La preocupación va a seguir, pero ahora ya es cosa más de ocuparnos que de preocuparnos, de no dejar caer nuestros negocios, y no fomentar el virus ni la irresponsabilidad, para que no vuelva a estar esto con cierres o retrocesos”, aseguró.

Pese al retorno al verde, el Gobierno llamó a los capitalinos a no bajar la guardia y seguir algunas medidas para evitar la propagación de virus, entre ellas el uso obligatorio de cubrebocas, mantener la ventilación natural, colocar dispensadores de gel antibacterial en los negocios, revisar la temperatura de los clientes y no permitir el ingreso a quienes la tengan mayor a 37.5 grados.

Al dar a conocer el cambio en el semáforo, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, recomendó continuar con el uso del cubrebocas, sobre todo en espacios cerrados.

La mandataria capitalina advirtió que será el Consejo de la Secretaría de Salud quién informe en caso de que ya no sea necesario su uso.