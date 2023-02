Tras el enfrentamiento entre vecinos y autoridades de la alcaldía Cuauhtémoc que tuvo lugar este domingo en Santa María La Ribera, la alcaldesa Sandra Cuevas, dio a conocer esta noche que fueron separados de su cargo a Salvador Santiago, director General de Gobierno y Ariel Gama, director de Imagen, quienes estuvieron encargados de asegurar que las actividades de este día se desarrollaran "sin alterar el orden público".

En un videomensaje, la alcaldesa afirmó que no se retracta de la decisión de retirar a los sonideros de la plaza pública de Santa María La Ribera, no obstante, señaló que ante los hechos de este día, solicitó retirar de su cargo a ambos funcionarios.

"No me retracto de haber retirado a los sonideros, pero el día de hoy estoy obligada a tomar otra decisión y la decisión que tomé es exigir la renuncia de mi director general de Gobierno quien comandó, quien instituyó el operativo y de mi director de Imagen Urbana. Ambos serán retirados de su cargo porque no voy a permitir que esa situación regrese", dijo.

Separan del cargo a 2 funcionarios de la Cuauhtémoc tras enfrentamiento en Santa María La Ribera Video: Especial

Síguenos también en Google News

Leo