Seremos un gobierno que garantice el ejercicio de los derechos humanos y sociales: Clara Brugada

La jefa de Gobierno electa, Clara Brugada Molina, visitó este sábado 17 de agosto la alcaldía Coyoacán como parte de su gira de agradecimiento por la Ciudad de México.

Desde el Jardín Hidalgo, la próxima mandataria capitalina reiteró su agradecimiento a los casi 3 millones de capitalinos que el pasado 2 de junio votaron por la continuidad de la Cuarta Transformación.

" Vamos a ser un Gobierno que garantice que se ejerzan los derechos económicos, sociales y culturales en esta gran Ciudad de México . Ese es el mandato, gobernar con austeridad, con honestidad y continuar con la transformación, ese es el mensaje más grande que dio el pueblo de México en el país y en la ciudad.”

Ante una multitud de personas, Brugada Molina sostuvo que después de que los habitantes de esta urbe cumplieron con su deber patriótico de evitar el retroceso, ahora es momento de hacer realidad las utopías.

Clara Brugada se comprometió continuar con la transformación ante habitantes de Coyoacán. Foto: Especial

"Ganamos para que esta ciudad siga teniendo un proyecto de futuro y esperanza; ganamos porque amamos a México y queremos la felicidad de nuestro pueblo, también ganamos porque queremos prosperidad y desarrollo para la Ciudad de México y no queremos desigualdad y pobreza. Ganamos porque siempre hemos estado del lado correcto de la historia”, dijo Brugada Molina.

Indicó que su tarea y la de quienes formarán parte de su administración es cumplir con los compromisos de campaña bajo los principios de la Cuarta Transformación de no robar, no mentir y no traicionar.

"Haremos un Gobierno ejemplo para las mujeres, haremos justicia. Llegó la hora de hacer justicia a las mujeres, queremos hacer el gobierno más feminista de la historia, el gobierno que garantice los derechos y termine con la violencia y, sobre todo, que trabaje en el Sistema Público de Ciudados para garantizar que las mujeres no se queden en medio de cuatro paredes cuidando históricamente a la familia” Clara Brugada, Jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México

Clara Brugada adelantó que se construirán seis UTOPIAS en la alcaldía Coyoacán. Foto: Especial

Clara Brugada destacó que durante su gobierno se construirán al menos 100 UTOPÍAS, seis de las cuales estarán en la alcaldía Coyoacán, proporcionando espacios para deporte, cultura y educación para todas y todos. Informó que el proyecto comenzará con dos UTOPÍAS: una en el centro de Coyoacán y otra en el camellón de Cherokees.

Además, anunció la construcción del Parque Temático "Coyosauria", que tendrá dinosaurios a escala con entrada totalmente gratuita.

"También vamos a continuar con el trabajo de seguridad que nos toca a la Ciudad de México, aún cuando ha bajado la incidencia delictiva como nunca antes, queremos que esto lo sienta la gente, así que estaremos trabajando mucho para lograrlo”, destacó.

Por otra parte, la morenista destacó el legado que deja el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, dijo, es un hombre que ha luchado de forma consciente y persistente para transformar a este país.

"Nos deja un gran legado más allá de las grandes obras y del excelente gobierno que hizo. Así que le decimos desde aquí: hasta siempre presidente Andrés Manuel López Obrador.”

La jefa de Gobierno electa estuvo acompañada de Hannah de Lamadrid, así como de integrantes de su equipo y de diputadas y diputados federales y locales y concejalas y concejales electos.

Clara Brugada (izq.) y Hannah de Lamadrid (der.). Foto: Especial

