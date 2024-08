Seremos un gobierno de territorio y no de escritorio, asegura Clara Brugada.

Este viernes, durante el segundo día de su gira de agradecimiento por la Ciudad de México, la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada Molina, visitó las alcaldías Cuajimalpa y La Magdalena Contreras.

Acompañada de integrantes del movimiento transformador, reiteró su gratitud a los millones de personas que en la capital y en el país votaron por la continuidad de la Cuarta Transformación.

“Vamos a ser un gobierno que se compromete con su pueblo y con alcaldías con tantas necesidades, y reconociendo lo bueno que tiene cada una de ellas; venimos entonces con esa enorme responsabilidad de que a partir del 5 de octubre empezamos un gobierno de territorio y no de escritorio.”

En Cuajimalpa, la próxima mandataria capitalina recordó que en esta demarcación se construirá una línea del Cablebús, además resaltó que su administración trabajará con el Gobierno de México para llevar agua potable a todas los habitantes de la alcaldía.

“La Ciudad de México cumplió su deber histórico de no permitir retrocesos, así que inicia la etapa de la construcción de la Ciudad de las utopías, de la ciudad de los sueños hechos realidad, de la ciudad que no olvida a las periferias, de la ciudad que quiere que los pueblos originarios de Cuajimalpa tengan todos los servicios y tengan lo mejor”.

¡Gracias al pueblo de #Cuajimalpa por su gran recibimiento hoy y por su voto el pasado 2 de junio! El triunfo de la Cuarta Transformación es de ustedes, que decidieron estar del lado correcto de la historia. Ahora inicia la construcción de la ciudad de las utopías, la que no… pic.twitter.com/y1WC1qV5B9 — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 3, 2024

Mientras tanto, en La Magdalena Contreras enfatizó que su gobierno apoyará y será aliado de las mujeres y de los jóvenes. Mencionó que su gobierno dará cumplimiento a los valores de la Cuarta Transformación de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y destacó que desde 2018 se han vivido momentos históricos con un gobierno que cumplió con sus compromisos, le dio dignidad al pueblo y que construyó democracia.

“La ciudad cumplió con este deber patriótico de no tener retrocesos, así que vamos a ser un gobierno que profundice la transformación, que empiece cumpliendo a la gente lo que dijo. Así que vamos a hacer todo lo que nos comprometimos en campaña, vamos a cumplirle al pueblo de La Magdalena Contreras y vamos a atender las prioridades más importantes, y por eso ganamos, porque amor con amor se paga. ¡Ganamos porque siempre hemos estado del lado correcto de la historia!”

Dijo que en esta alcaldía se trabajará en un Plan Integral de Movilidad que incluirá una línea de Cablebús; además, señaló que está prevista la construcción de la Línea 8 del Metrobús que circulará por Periférico para beneficio de miles de habitantes, entre ellos los de La Magdalena Contreras.

“También aquí, en La Magdalena Contreras, nos plantearon en campaña, y lo vamos a hacer, la construcción de un Hospital General para La Magdalena Contreras, vamos a buscar el lugar; vamos también aquí en La Magdalena Contreras a hacer varias UTOPÍAS. Ustedes se han de preguntar ¿qué son las UTOPÍAS? ¿por qué la gente quiere UTOPÍAS cerca de su casa? Porque son grandes complejos deportivos, culturales, recreativos, de bienestar y de los cuidados”.

Brugada Molina hizo un reconocimiento a Andrés Manuel López Obrador, quien, dijo, ha sido el mejor presidente que ha tenido México; asimismo, mostró su beneplácito por la llegada de Claudia Sheibaum Pardo, quien será la primera mujer presidenta de esta nación.

Finalmente, reiteró que en breve presentará a los miembros de su gabinete legal y ampliado, el cual estará integrado por mujeres y hombres comprometidos con la transformación y con el bienestar de la ciudadanía.

En su visita a Cuajimalpa, la jefa de Gobierno electa estuvo acompañada por Gustavo Mendoza, Adrián Rubalcava y Brenda Ruiz, mientras que en el evento en Magdalena Contreras estuvieron presentes el alcalde electo, Fernando Mercado, así como diputadas y diputados federales y locales electos, y concejalas y concejales electos, entre otros.

Este sábado la jefa de Gobierno electa, Clara Brugada Molina visitará la alcaldía Gustavo A. Madero.

