Sheinbaum: AMLO y yo somos parte del mismo movimiento; jamás seré líder de la oposición (VIDEO)

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que es parte del mismo movimiento que el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde hace 20 años, por ello jamás va a traicionar al pueblo ni será líder de la oposición.

“De risa… venimos desde hace, pues más de 20 años luchando en el mismo movimiento; o sea, a lo mejor lo que quisieran ver es que yo me opusiera al Presidente en la Reforma Energética o en los problemas de fondo del país. Pues, si somos parte del mismo movimiento, somos parte de la Cuarta Transformación ¿cómo me voy a hacer un líder de la oposición? No, eso no, jamás”, destacó.

Claudia Sheinbaum dijo que su compromiso es no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, “y yo jamás voy a traicionar de dónde vengo, jamás”, aseguró.

Claudia Sheinbaum respalda al Presidente Andrés Manuel López Obrador

Por esta razón señaló que son parte del mismo movimiento, aunque aclaró que en algunas cosas particulares habrá ciertas diferencias, pero en lo esencial, están totalmente de acuerdo, “pues si no soy de la oposición”, explicó.

Las declaraciones se dieron en respuesta, tras los cuestionamientos de si Sheinbaum Pardo imita al Presidente y no es independiente de él.

LRL