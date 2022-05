Sheinbaum anuncia internet gratuito en todas las escuelas y unidades habitacionales de la CDMX

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, se comprometió a llevar internet gratuito, por medio de puntos WiFi a todas las escuelas públicas y unidades habitacionales de las Ciudad de México, para finales de este año.

Durante la inauguración de la Jornada Notarial 2022 en la alcaldía Gustavo A. Madero, la mandataria recordó que la Ciudad de México está considera como la "más conectada" del mundo, ya que cuenta con más de 22 mil puntos de internet gratuito, lo que le valió obtener un récord Guinnes.

"Maestros, maestras van a poder tener acceso a Internet, que es muy importante, ya ven que a los niños y las niñas en las primarias no les dejan llevar los celulares; en la secundarias va a estar, tanto el Centro de Cómputo, que históricamente había estado abandonado por no tener conexión a Internet; y también, en un lugar central de la escuela va a poder haber la conexión gratuita, de tal manera que todos aquellos que se quieran conectar no van a tener ningún problema para hacerlo", expresó.

La mandataria explicó que para finales de este año se prevé que haya más de 33 mil puntos WiFi en toda la capital, pues aseguró que el Internet es "un derecho" como lo es la educación o la salud.

Explicó que se colocarán puntos de internet en los 2 mil 600 planteles educativos que hay en la ciudad y en alrededor de 3 mil 200 unidades habitacionales, en donde también se buscará colocar cámaras del C5.

