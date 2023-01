Durante conferencia de prensa

Sheinbaum anuncia que seguirá dando conferencias a pesar de las quejas de la oposición "La oposición se va a quejar si salgo, si no salgo; si hago, si no hago, ellos se quejan", dijo la Jefa de Gobierno de la CDMX; aseguró que cuenta con muchas invitaciones y no piensa quedar mal