Sheinbaum: "no estoy interesada en entrar en un debate interno en Morena"

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que no está interesada en entrar en un " debate interno " entre los compañeros de Morena.

Cuestionada acerca de las declaraciones en su contra de parte del senador Ricardo Monreal, la mandataria afirmó que no caerá en provocaciones y añadió que "hay algunas personas a las que no les gusta que las mujeres podamos sobresalir en algún tema ".

Al ser cuestionada sobre si se trata de un asunto "machista", Sheinbaum Pardo afirmó que "puede verse así", pero reiteró su intención de no entrar en debates con alguno de sus compañeros de partido.

"Hay otros que quieren entrar en debate interno, a mí no me interesa entrar en un debate interno dentro de Morena, a mí me interesa debatir sobre el proyecto de nación, sobre el proyecto de ciudad con los adversarios políticos"