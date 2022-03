Sheinbaum llama a manifestarse de manera pacífica en Día Internacional de la Mujer

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, llamó a las capitalinas a manifestarse de manera "pacífica" el próximo 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer.

La mandataria dijo que una manifestación pacífica "convence más" que una en la que se realizan actos violentos.

En conferencia de prensa a una semana de que tenga lugar la protesta, Sheinbaum recordó que ella también fue activista desde su época universitaria, y argumentó que en todas las manifestaciones en la Ciudad de México, se respeta a las mujeres .

"No lo digo como jefa de Gobierno, sino como mujer, creo que al manifestarnos pacíficamente, siempre he creído que el convencimiento, que la construcción de un consenso a favor de una demanda de justicia tiene que ver con una demanda pacífica, siempre he creído en la lucha pacífica".