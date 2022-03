Sheinbaum ve "marcaje personal" en orden del INE para bajar tuits

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que la instrucción del Instituto Nacional Electoral (INE), para bajar publicaciones de redes sociales por considerarlas propaganda, son un marcaje personal tanto del órgano electoral como de la oposición.

La mandataria aseguró que "cualquier cosa" que se informe desde su administración, el órgano electoral lo asume como si tuviera que ver con la veda electoral impuesta por el proceso de revocación de mandato.

"Ni siquiera es por estarnos manifestado por lo que va a ocurrir el 10 de abril, entonces sí creo que es un marcaje personal, porque si ustedes hacen una revisión, hay otros gobernantes, otros alcaldes, alcaldesas, no sólo de la ciudad, sino del país entero que hacen estas acciones", dijo.

Al ser cuestionada, la mandataria explicó que el INE le ha silicitado bajar publicaciones sobre una visita al Tren Interurbano, asi como otras en las que trata asuntos de la reactivación económica.

"Este programa de reactivación económica, por ejemplo, que consideramos algo muy importante para la ciudad y que se conozca, lo están considerando como que es parte de lo que no podemos decir", expresó.

La Jefa de Gobierno, advirtió que impugnará la medida que le impuso el INE, ya que la considera una actuación "totalmente parcial", además de que el Instituto no cumple con los preceptos que se establecen en la Constitución.

"Lo que es la veda electoral, si lo leen, es que no podemos pagar mensajes sobre logros del gobierno, no podemos pagar en un medio, en televisión, en radio, en periódicos o redes sociales, los logros del gobierno. Pero eso no quiere decir que no podamos informar a la ciudadanía", señaló.