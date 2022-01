“Poncha llantas” inicia operaciones en caseta de Las Américas, Ecatepec (VIDEO)

Como no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, desde este martes inicia operaciones el sistema “poncha llantas” en la caseta de Las Américas, del Circuito Exterior Mexiquense, para evitar que automovilistas rebeldes crucen sin pagar peaje.

Las pruebas de este sistema “poncha llantas”, instalado en la plaza de cobro T-2, del kilómetro 38-906, en Ecatepec, Estado de México, se desarrollaron por algún tiempo hasta garantizar su adecuada operación.

Videos en las redes sociales ya daban cuenta desde hace algún tiempo de cómo opera el sistema “poncha llantas”.

De hecho, en un clip se puede ver que una camioneta cruza sin pagar peaje, lo que activa de inmediato el sistema, dejándola con cuatro neumáticos inservibles.

Así funciona la barrera “poncha llantas” del Circuito Exterior Mexiquense

Cabe decir que las autoridades, a fin de evitar sorpresas, darán información a los automovilistas antes de que éstos crucen la caseta.

Además de indicarles el monto a pagar, también les advertirán sobre la barrera de picos.

Este sistema se activará cuando el conductor, a pesar de las advertencias, pase el punto de cobro sin realizar el pago correspondiente y abata la barrera de paso.

En ese momento, se encenderá una luz de advertencia y se emitirá un sonido de alarma.

Si a pesar de estas indicaciones el conductor hace caso omiso y continúa su trayecto… adiós gomas.

Cabe advertir que la barrera de picos no estará controlada por personal de las casetas.

Vale la pena “brincarse” la Caseta Las Américas

La página oficial del Circuito Exterior Mexiquense indica que el costo del peaje en la Caseta Las Américas T2 es de 31 pesos para motocicletas; para vehículos es de 62 pesos y los autobuses pagan 123 pesos.

