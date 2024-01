Tabe se une a protesta contra escasez de agua

Vecinos de las colonias Molino del Rey y Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, bloquearon por cerca de 11 horas el cruce de las calles Alencastre y Alicama, en protesta por la falta de agua.

A la manifestación se unió el alcalde, Mauricio Tabe, quien reiteró su exigencia al Gobierno capitalino de que solucionen el problema de desabasto en la zona, que ya tiene varias semanas.

En medio del bloqueo, el funcionario indicó que personal de la demarcación no fue notificado por ninguna autoridad de la administración central sobre el cierre de válvulas ni del tiempo que durará el corte.

“Necesitamos esa información para tomar previsiones, exigimos que haya agua, pero si no va a caer, que tomemos las previsiones para que el Gobierno nos pueda proporcionar las pipas”, remarcó.

Necesitamos esa información para tomar previsiones, exigimos que haya agua, pero si no va a caer, que tomemos las previsiones para que el Gobierno nos pueda proporcionar las pipas

Mauricio Tabe, Alcalde de Miguel Hidalgo

Los inconformes denunciaron que la falta del líquido la padecen al menos desde el pasado 23 de diciembre y no han recibido respuesta de las autoridades a la exigencia de que el suministro se regularice, por lo que seguirán con las protestas.

Algunos vecinos comentaron que en ocasiones cae agua un día y siguen otros tres en que no cae ni gota; otros señalaron que hay zonas de la alcaldía en donde de plano no ha caído nada en varias semanas.

Tabe sostuvo que como alcaldía acompañarán a los vecinos para levantar la voz y exigir al Gobierno capitalino, y en especial al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), una respuesta.

En sus redes sociales, el alcalde publicó un video desde el lugar, en el que dijo: “Vecinos protestan por la falta de agua, eviten la zona porque está bloqueado, estamos esperando la respuesta por parte del Sistema de Aguas a ver cuándo se restablece el suministro de agua en la zona”.

Apuntó que espera que este cierre de válvulas no tenga tiene tintes políticos, ya que le pareció extraño el corte, pues aseguró que no existen antecedente similares en la historia de Miguel Hidalgo.

Además, señaló que a partir de que se realizó el corte, el Gobierno de la Ciudad de México cerró todo tipo de comunicación con la alcaldía: “Así como está la queja en esta colonia, en muchas más traigo quejas y tengo muchísimos reportes, entonces yo lo que quiero es que se acabe el problema, no quiero problemas políticos ni me interesa la grilla, lo que me interesa es que resuelvan”.

El alcalde aclaró al Jefe de Gobierno, Martí Batres, que no se trata de un pleito como lo calificó, sino que él y los afectados están en busca de respuestas.

En conferencia, Batres Guadarrama enfatizó que un equipo conformado por Sacmex, Participación Ciudadana y Secretaría de Gobierno, que “atiende estos temas, están trabajando en eso todos los días y trabajan desde hace tiempo” en ello.

Más tarde, el Sacmex dijo en un comunicado que, ante la protesta, personal se movilizó para entablar el diálogo con los vecinos y atender sus inquietudes.

“El Sacmex lleva a cabo la revisión de presiones en la zona, así como la calibración de válvulas y la verificación de domicilios para certificar que cuenten con suministro de agua. Paulatinamente, el servicio ha comenzado a regularizarse en las calles aledañas, como Monte Casino, Alica, Topilejo, además de las calles Pedregal y Tetla, por lo que se prevé que la situación quede controlada a la brevedad”, refirió.