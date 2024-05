Taboada propone fortalecer áreas tecnológicas de seguridad para combatir la extorsión.

El candidato de la coalición Va X la CDMX a la Jefatura de Gobierno, Santiago Taboada, expuso que la Ciudad tiene un problema grave en materia de seguridad, por lo que propuso un fortalecer las áreas de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para combatir la extorsión.

Durante un encuentro con el Observatorio Nacional Ciudadano, el aspirante comentó hay delitos a los que no se les da seguimiento por falta de herramientas a los elementos, pero otros no se atienden ya que no hay fortalecimiento de las áreas de inteligencia, principalmente en casos de extorsión.

Explicó que de la extorsión detonan otros delitos como el secuestro, la trata de personas y el homicidio, lo cual se ha expandido a mercados público, locatarios y comercio popular.

"En un recorrido al mercado de la Merced los trabajadores reclamaron que el cobro ya es dos veces a la semana, dependiendo si venden afuera o adentro, me preocupa la nula denuncia", expuso.

El abanderado del PAN, PRI Y PRD dijo que las autoridades no atienden las denuncias ya que el modelo de seguridad hoy en día está hecho para que los policías y ministerios públicos cuiden sus cifras respecto a los índices de delitos.

Taboada dijo que es necesario fortalecer las capacidades de inteligencia, por lo que propuso crear un área específica para atender el robo y la extorsión a través de C5, además, que los elementos especializados se centren en atender estos delitos.

“La inflación está ligada a la extorsión, por eso suben los precios en algunas zonas y eso es una realidad. El gran problema de la ciudad es seguir escondiendo los homicidios con desaparecidos”, comentó.

En ese sentido, el exalcalde de Benito Juárez consideró que se deben fortalecer las herramientas tecnológicas en las zonas metropolitanas, añadió que algunos focos rojos que hay que atender se ubican en la salida a Morelos por Milpa Alta, así como con el corredor de Querétaro- Ciudad de México.

Propuso que se debe tener un compromiso puntual para establecer coordinación metropolitana para disminuir el robo de transporte de carga, así como para evitar delitos de alto impacto que repercuten en la capital, por ejemplo, en la Central de Abastos, donde aseguró que abunda la extorsión, secuestro, trata de personas e incremento de precios.

JVR