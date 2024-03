Taboada urge a garantizar seguridad para inversiones

Santiago Taboada, candidato a la Jefatura de Gobierno por la coalición Va por la Ciudad de México, aseguró ante integrantes del Club de Industriales que los empresarios necesitan herramientas legales que garanticen sus inversiones en la capital del país, ya que la iniciativa privada es un factor importante para la generación de empleos.

“Hay oportunidades que estamos perdiendo. La seguridad y la certeza jurídica es lo que nos están pidiendo para venir a invertir. Por supuesto que no hay certeza jurídica si de un día al otro cambias las reglas; ningún otro punto del país tiene las entradas, las salidas y la logística que tiene la Ciudad de México, pero estamos viendo el crecimiento en otros lados, cuando aquí se tendría que sostener esa inversión”, aseveró.

El panista urgió atender el tema de la inseguridad en la Ciudad, para que tanto las y los chilangos, como los empresarios tengan la confianza de realizar sus actividades en paz, ya que, dijo, aquí se tiene de todo menos un buen gobierno.

“En el tema de seguridad no hay un candidato, ni candidata en el tema de la Ciudad de México que haya implementado un programa tan exitoso como el que nosotros hicimos y le denominamos Blindar Benito Juárez. No hay manera de atraer inversión si no hay seguridad, no existe la posibilidad de que eso ocurra y por eso yo pasé de que más del 50 por ciento de la alcaldía se sintiera insegura a que hoy prácticamente el 18 por ciento en seis años”, señaló.

El candidato, aseguró que en materia de inversión la ciudad ha tenido un retroceso en muchos sentidos, por ejemplo, en inversión y generación de empleos.

Respecto al tema del agua, Taboada Cortina dijo que la crisis hídrica en la capital no se va a resolver negándola, y precisó que desde hace 27 años el 37 por ciento del agua se pierde en fugas.

“Nosotros estamos pensando en tratar el agua y otra de las alternativas es la captación. Nosotros no le tenemos miedo a la inversión privada, uno de los temas que vamos a hacer en el abasto de agua es modelos público-privados porque no hay dinero público que alcance, esas son de las alternativas y de las soluciones que le van a dar viabilidad”, señaló.

Más tarde, el candidato capitalino dijo en sus redes que “es tiempo de escuchar las demandas y necesidades de la gente”, al dar a conocer un video en el marco del Día Internacional de la Mujer.

En el mensaje las diferentes mujeres que participan exponen que uno de los principales problemas al que temen es a la inseguridad, pues no pueden dejar salir a sus hijos solos a las calles. Además que tienen miedo de salir solas por temor a ser violentadas.

Sin embargo, al ser cuestionadas de si hubiera mayor seguridad, señalaron que saldrían a recorrer las calles por las noches para conocer su ciudad y platicar con sus vecinos, pero dijeron que eso no se va poder.