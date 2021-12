Temen que impuesto se replique en otras actividades y ciudades

La bancada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México aseguró que, “por culpa de las presiones de los diputados de Morena”, se prevé que el impuesto del dos por ciento a empresas que operan a través de aplicaciones para la entrega de alimentos y paquetería se replique en otras ciudades, aunque no detalló cuáles, aspecto que expertos ven posible.

Luego de que este domingo los morenistas anunciaron la implementación de una campaña en calles y redes sociales de la capital para informar a la población acerca del cobro de “aprovechamiento” que se realizará a partir de 2022 a las plataformas, ayer el PAN consideró “falso” el discurso de la Cuarta Transformación sobre “primero los pobres”, pues resaltó que, en un año de recuperación económica, “encajaron sin piedad nuevos impuestos en contra de quienes salen a la calle para trabajar ante la falta de oportunidades y apoyos del Gobierno local, en esta descontrolada pandemia”.

Al respecto, Carlos Espinosa Berecochea, presidente de la Academia de Derecho Fiscal (AMDF), explicó a La Razón que la implementación de este gravamen en la capital del país da pie a que se replique en otro tipo de actividades en la propia Ciudad de México, que puedan afectar a los ciudadanos, o se abra la puerta para que se aplique en otras entidades del país, en las que este tipo de impuesto represente un incremento sustancial en sus ingresos.

“Puede ser en dos sentidos, no sólo en otro tipo de actividades. A lo mejor, el día de mañana se cobran impuestos si vamos a nuestra oficina, porque nos van a decir que estamos realizando una actividad económica y tenemos un beneficio por ir a nuestra oficina, o bien que otras entidades vean que, sí lo pudo hacer la Ciudad de México y eso les representa un incremento de ingresos, pues que lo hagan igual y el año que viene tengamos nuevos aprovechamientos disfrazados en otras entidades de la República”, comentó el especialista en Derecho Fiscal.

Gráfico

Resaltó que, aunque en el Código Fiscal se estableció que este gravamen lo tendría que pagar la plataforma, existe la posibilidad de que por una mecánica de operación le afecte a los usuarios de estas aplicaciones.

Ayer, legisladores panistas lamentaron la “canallada de la doble traición de Morena a sus electores”: primero, aquéllos que les dieron su voto “bajo la promesa de no nuevos impuestos”, quienes ahora están traicionados, y después, “por aquellos que creyeron que, por el bien de todos, primero los pobres”.

El coordinador de la bancada panista, Christian Von Roehrich, y los diputados de su misma fracción parlamentaria Federico Döring, Diego Garrido, Aníbal Cañez y Luisa Gutiérrez, advirtieron que el próximo año no se podrá decir que se recaudará menos, al aplicar este impuesto.

“Tampoco nos pueden decir que van a recaudar menos en 2022, porque hay el nuevo impuesto del dos por ciento para aplicaciones de reparto de comida, atacando directamente a los repartidores, a quienes consumen y a las empresas que generan empleos honestos”, señalaron.

Repartidores tienen dudas

Ante la implementación de este cobro a las plataformas, repartidores consideran “necesario” que se informe de manera puntual el impacto que tendrá.

Rogelio, un repartidor de 28 años de edad, que da servicio en la Ciudad de México, explicó a este medio que aún desconoce los alcances que tendrá este cobro y si “realmente afectarán” su bolsillo; por ello, consideró oportuna la iniciativa de legisladores para informar acerca de este aspecto.

“En lo personal no sé ni cómo va a estar, lo que he leído, visto, es que es a las empresas, no a uno como trabajador, pero no sé qué tanto pueda pegar a la larga. En todos los trabajos, en cualquier empresa, las empresas ven primero por ellas, y después por sus trabajadores”, comentó a este diario el ciudadano, quien solicitó no proporcionar su nombre ni mencionar la empresa para la que realiza entregas a bordo de una motocicleta.

El empleado explicó que el único motivo por el que se dedica a la entrega de productos por medio de aplicaciones móviles fue porque, con la llegada de la pandemia, perdió su empleo, por lo que advirtió que, de ver afectados “los pocos o muchos ingresos que tengo, sí me gustaría tomar medidas, pero por eso creo que las autoridades deben explicar bien si afectará a uno y qué se puede hacer en caso de que sí, a quién recurrir”, dijo.