Tlalpan anuncia ‘Operativo Relámpago 2024’

La Alcaldía Tlalpan puso en marcha el Operativo Relámpago 2024, con lo que se busca prevenir y atender las inundaciones que se presenten en esta temporada de lluvias.

En las instalaciones del Centro de Formación y Desarrollo Deportivo (CEFORMA), el encargado del despacho, Alfredo Reyes García afirmó que la construcción de nuevos resumideros, manteniendo a la red hidráulica, limpieza de los pozos y tarjetas han reducido en más del 50% las inundaciones, además de los 28 puntos de riesgo ya sólo quedan 14.

Reyes García comentó que este año además de contar con puestos estratégicos para atender las emergencias, se instalará una mesa de crisis que estará conformada por personal especializado en el tema.

“En la alcaldía de Tlalpan hay un gran equipo con experiencia técnica y gran capacidad operativa para enfrentar esta temporada de lluvias 2024, para enfrentarla en mejores condiciones que se ha hecho en años anteriores, porque hay que decir que 50% de las inundaciones se ha podido reducir”, comentó.

La Directora General de Obras y Servicios Urbanos, Yuritzi Contreras Fuentes mencionó que como cada año se ha hecho trabajo preventivo como el desazolve de la red secundaria de drenaje con lo que se busca eliminar problemas graves de inundaciones, por lo que de enero al 24 de abril del presente año se han atendido 194 mil 840 de metros lineales en atarjeas, 4 mil 871 pozos y a 190 resumideros y areneros.

Además, se dispondrá de 7 vehículos hidroneumáticos “Vactor”, 6 camionetas de redilas, 2 de volteo, 5 pick up, 1 retroexcavadora y un mini cargador, 8 cuadrillas trabajando las 24 horas del día.

El Director de Protección Civil, Diego Gallegos Romero informó que la temporada de lluvias inicia el 15 de mayo y concluye el 30 de noviembre y se espera un total de 37 eventos ciclónicos, será “Alberto” el que represente mayor riesgo para el territorio mexicano.

Además, invito a la ciudadanía a sumarse a las tareas de prevención con acciones sencillas como: no tirar basura en las calles, barrer las banquetas, no obstruir las coladeras con bolsas de plástico, no tirar al drenaje las bolsas con las heces de los animales de compañía, y no desechar aceites comestibles en las coladeras.

En su momento, el Director General de Administración, Guillermo Nájera recordó que, para hacer frente a los fenómenos climáticos, la Alcaldía cuenta con un seguro que se activa para atender las emergencias, como ocurrió en 2023.

El Director General de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Fomento Económico, Rafael Velasco Gutiérrez recordó que la Brigada Cacomixtle comenzó con la limpieza de las barrancas y hasta el momento se han retirado más de 111 toneladas de basura en lo que va de la administración y de enero a abril del presente año son más de 22 toneladas.

Por último, la Directora de Participación Ciudadana, Itzel Bello Alcaraz explicó que su área se encarga de limpiar y acompañar a la ciudadanía cuando el patrimonio de una familia se ve afectado por las lluvias, además de ofrecer el apoyo de “Tlalpan Contigo” que el año pasado otorgo 22 apoyos por un monto 508 mil pesos para quienes perdieron alguna de sus pertenecías.

Personal de la Dirección de Operación Hidráulica, estará de guardia con cuadrillas y vehículos para atender de manera rápida cualquier incidente derivado de la lluvia y se ubicaran en los siguientes puntos: Calle Tixkokob esquina Sacalum Col. Héroes de Padierna; Tanque de agua potable TC-5; Avenida Unión y calle 1 col. Residencial del Sur; Boulevard Adolfo Ruiz Cortines esquina Renato Leduc; col. Toriello Guerra y Prolongación División del Norte y, Avenida Miramontes col. Villa Coapa.

Las líneas de comunicación para que la ciudadanía reporte alguna eventualidad sin los siguientes: Whatsapp: 55 38 80 07 42 , Dirección de Obras y Operación Hidráulica 55 89 57 24 90, locatel, 911 o la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 55 56 83 22 22.

