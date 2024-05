Trabajadores del Poder Judicial se manifiestan por respeto a independencia judicial

Trabajadores del Poder Judicial se dieron cita en el Ángel de la Independencia, dijeron que con el fin de llamar “a la defensa de la independencia judicial y la democracia”.

Al congregarse los trabajadores del Poder Judicial protestaron contra la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mediante voto popular; también hubo pronunciamientos contra el ministro en retiro Arturo Zaldívar.

“Eres un traidor, has cambiado la toga por un chaleco”, sostuvieron contra el ex ministro presidente de la SCJN a través de pancartas que acompañaban a los marchantes, quienes a pesar de realizar la convocatoria desde meses antes, esta vez, no concentraron muchos participantes, ya que eran alrededor de unos mil.

Sin embargo, los manifestantes dijeron que esta manifestación de trabajadores judiciales ocurriría este domingo en 22 lugares de la República.

El acto se programó para comenzar a las 11:00 horas, sin embargo, dio inicio hasta las 12:00 horas en la Glorieta del Ángel de la Independencia, donde llegaron los trabajadores de las diferentes sedes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF)

Hasta el momento los manifestantes ocupan los carriles de Paseo de la Reforma, en sentido al Bosque de Chapultepec y se encuentran participando de los magistrados Reynaldo Manuel Reyes Rosas, Froylan Muñoz Alvarado y Víctor Hugo Díaz Arellano.