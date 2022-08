Traileros intentan huir para evitar pago de caseta; los disuaden para no terminar detenidos

Un par de conductores de tractocamiones, quienes trataron de huir luego de evadir el pago de una caseta en la carretera México-Pachuca, decidieron regresar a cubrir la cuota para no terminar detenidos.

Estas dos personas cruzaron la caseta ubicada frente al auditorio Metropolitano en Tecámac, pero sin pagar la tarifa de peaje, por lo que elementos de la Guardia Civil del citado municipio impidieron que se dieran a la fuga.

Al repensar la situación, los conductores aceptaron cubrir el pago y evitar problemas mayores, luego de que autoridades los exhortaran a ello.

Al respecto, la presidenta municipal de Tecámac, Mariela Gutiérez Escalante, dijo que estas acciones se llevan a cabo para “dejar en claro que en esta demarcación se tiene que respetar la ley, porque no puedo como autoridad ni como ciudadana ver que se comete un ilícito y no actuar, o no denunciarlo”.

Asimismo, se dijo preocupada porque esta práctica entre algunos conductores se ha vuelto común, y es algo que no se puede permitir.