UNACDMX llama a Gobierno capitalino a "pelear" por más presupuesto para 2022

Los alcaldes que integran la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México (UNACDMX), anunciaron que este lunes enviarán a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, una solicitud formal para que se solicite a la Cámara de Diputados más recursos para la capital del país en 2022, pues destacaron que en el año en curso hubo una reducción del 6.6 por ciento del presupuesto para la ciudad, respecto a 2019.

"Lo que necesitamos son más recursos para las capitalinas y los capitalinos, para mejorar la seguridad, el transporte público, más recursos para el Metro, para que estén mejor nuestros mercados, nuestros centros educativos", externó el vocero en turno de la UNACDMX y alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe.

Además subrayó: " Lo que no queremos es que haya pretextos, que nos digan que no hay recursos" , por lo cual, la UNACDMX también hizo un llamado a los alcaldes de Morena para que se sumen a esta petición, en beneficio de los ciudadanos.

UNACDMX: Lo que estamos pidiendo no es para los alcaldes, es para la gente

Ante la pregunta de si esta petición se hizo de manera formal también a los alcaldes morenistas, Mauricio Tabe explicó que desde que se conformó la organización se les ha invitado a participar y coordinar proyectos.

"Sería un mensaje extraordinario ver de distintos partidos unidos por la causa, y también a los alcaldes de Morena que no haya resistencia de partidos. Decirle a la Federación y al Congreso de Morena que lo que estamos pidiendo no es para los alcaldes, es para la gente". Mauricio Tabe

El alcalde anunció que será el próximo miércoles cuando acudan a la Cámara de Diputados para dejar una propuesta de presupuesto participativo, en la que incluyeron los proyectos que tienen previstos para su administración, así como los costos de los mismos.

UNACDMX denuncia falta de presupuesto

Los alcaldes resaltaron falta de presupuesto para diversos ámbitos, entre ellos para el abastecimiento de agua y de asfalto; por ejemplo, en la alcaldía de Tlalpan, la alcaldesa Alfa González explicó que hay daños en la red, que los han llevado a reparar hasta 10 fugas de agua cada día en la demarcación.

En tanto, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aseveró que en su demarcación hay un déficit del 14 por ciento.

Por su parte, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, aseguró que el presupuesto actual con el que cuentan las alcaldías "no es suficiente" para hacer frente a las necesidades , y resaltó que la fórmula para distribuir los recursos "no sólo no es transparente, sino poco equitativa".

EASZ