UNAM acepta cambio de nombre de alumna trans en documentos oficiales

Aunque Ana Sofía Pastrana tuvo clara su identidad de género desde que era una menor de edad, no pudo oficializar su cambio de nombre en la escuela hasta la universidad, luego de que la UNAM aceptó realizar este trámite a petición de la alumna trans.

Según explica la joven a través de sus redes sociales, en un inicio tenía que enviar un correo a sus profesores para explicarles su situación, respecto a considerarse como una persona transgénero, antes de empezar el curso. Les solicitaba que la llamaran por el nombre Ana Sofía o, en su defecto, por su apellido Pastrana.

Esto debido a que se encontraba en proceso de su cambio legal de nombre, Ana Sofía aclaró que los profesores y sus compañeros se portaron "buena onda" y aceptaron su petición sin ningún problema.

Sin embargo, la estudiante de Economía de octavo semestre no siempre enfrentó las mismas condiciones ante su identidad de género y su condición como persona trans.

Según relató a la Gaceta UNAM, Ana Sofía Pastrana se dio cuenta de que no "encajaba como tal" en su cuerpo desde que era una menor de edad.

Entonces siempre me sentí muy rara, y como yo vivía en un pueblo no existían nada de temas trans, ni siquiera de temas gay, yo no sabía qué era, o sea no sabía cómo me estaba sintiendo en realidad