Tras una larga temporada de confinamiento a causa del COVID-19, la Ciudad de México pasó a semáforo verde y con ello diversas actividades culturales han retornado poco a poco, entre ellas, el repertorio que ofrece la Universidad Autónoma de México (UNAM).

De hecho, de acuerdo con la UNAM este sábado se dió la reapertura del MUAC y de la Librería Julio Torri, recintos ubicados en el Centro Cultural Universitario (Insurgentes Sur 3000).

El MUAC estará abierto de viernes a domingo, de 11:00 AM a 5:00 PM y dentro de sus medidas sanitarias destacan:

Un aforo de 50 personas simultáneamente en sus diversas salas.

Toma de temperatura corporal y otorgamiento de gel antibacterial al ingresar

Uso obligatorio de cubrebocas debidamente colocado (cubriendo nariz y boca)

Señalamientos que indican la sana distancia entre los asistentes

¿Que otras librerías de la UNAM abrirán en junio?

Dichas medidas sanitarias también serán aplicadas en las librerías y en éstas se sumará una más relacionada con el pago, ya que con el fin de evitar el intercambio de efectivo, los pagos se deberán realizar preferentemente de manera electrónica.

Por su parte, la Librería del Palacio de Minería, ubicada en el número 5 de la calle de Tacuba, en el Centro Histórico, abrirá martes y miércoles, de 9:00 AM a 3:00 PM, y de jueves a sábado, de 9:00 AM a 8:00 PM. Y Un paseo por los libros, ubicada en el pasaje Zócalo-Pino Suárez del Metro, estará abierta de lunes a viernes, de 9:00 AM a 3:00 PM.

Para celebrar su reapertura ambas librerías ofrecerán a todo su público, descuentos del 50 por ciento en todas las ediciones de la UNAM, 25 por ciento en las coediciones, así como 10 por ciento en revistas durante todo el mes de junio.

¿Cuáles son las actividades que tiene previstas el MUAC por su reapertura?

En primer lugar, el MUAC ofrece una videoinstalación montada en su auditorio, la cual se titula "Chantal Akerman. Desde el otro lado, fragmento".

Además, de acuerdo con un comunicado emitido por la UNAM el 7 de junio, en la Sala 10 del MUAC se albergan tres proyectos: