En penumbras: Usuarios del Metro reportan con FOTOS que en estaciones de la Línea 9 no hay luz

Inician el mes de marzo con nuevas aglomeraciones en el Metro, ahora por falta de luz. Esta mañana a través de redes sociales, usuarios de la Línea 9 del Metro, que va de Tacubaya a Pantitlán, conocida también como la "Línea Café", reportaron que en varias estaciones no se cuenta con luz.

Miles de personas que se dirigían a sus centros de trabajo o a la escuela, quedaron sin poder moverse y entre empujones y aglomeraciones, tuvieron que tomar alternativas para transportarse a sus diferentes destinos al no haber servicio en varias de las estaciones que componen esta línea por falta de luz.

En penumbras se quedaron decenas de usuarios en la Línea 9 del Metro. Redes sociales.

¿En qué estaciones de la Línea 9 no hay luz?

De acuerdo al reporte establecido por el Sistema de Transporte Colectivo a través de redes sociales, se informó que debido a la revisión del sistema eléctrico en la Línea 9 "se establece servicio provisional de Velódromo a Jamaica".

Además indicaron que "no se ofrece servicio de Chabacano a Tacubaya" y que "personal del sistema labora en la zona". Recordemos que el tramo Pantitlán-Ciudad Deportiva permanece cerrado por obras de renivelación.

'Centro Médico en penumbras'

Los y las usuarias en el Metro de la Ciudad de México, en la Línea 9 que además se encuentra cerrada en el tramo de Pantitlán-Ciudad Deportiva, reportaron que las estaciones que componen esta Línea no tienen luz y que no hay forma de que puedan trasladarse a sus destinos, pues no se ha habilitado transporte para que puedan llevarlos a las estaciones en donde tendrían que hacer transborde o bajar para continuar su trayecto.

"Así el Metro Chabacano Línea 9", indicó una usuaria que compartió fotografías de cómo la gente que se encontraba en esta estación tenía que apoyarse de la luz de sus celulares para poder ver un poco ante la falta de energía eléctrica.

Los usuarios del Metro se quedaron sin luz en la Línea 9. Ángela Cardona, X.

Ante el aviso del Metro sobre la falla eléctrica, los usuarios también compartieron videos de cómo es que se encontraban las personas esperando la reanudación del servicio y que se indicara antes de las 8:00 horas, si se utilizarían algunas unidades de transporte RTP para apoyar a los usuarios.

Apoyo de unidades RTP

A través de sus redes sociales, el Metro de la CDMX informó que se dispondrían de unidades de RTP para apoyar a los y las usuarias afectadas por la falta de energía eléctrica en la Línea 9.

"Se cuenta con apoyo de unidades de RTP. El servicio de trenes en Línea 9 se ofrece de la estación Velódromo a Jamaica. Para llegar a la zona Centro, también puedes tomar como alternativa Jamaica de la Línea 4", indicaron en un posteo poco después de las 8:00 horas.

La respuesta de los usuarios a esta publicación no fue nada positiva, pues refirieron que hay gente atrapada en los vagones, que la falla es hasta Tacubaya y que hay muchas personas que se encuentran desde hace más de 45 minutos atrapados en los vagones.

#AvisoMetro Se cuenta con apoyo de unidades de @RTP_CiudadDeMex. El servicio de trenes en Línea 9 se ofrece de la estación Velódromo a Jamaica.



Para llegar a la zona Centro también puedes tomar como alternativa Jamaica de la Línea 4. https://t.co/2k2Hz9OjnV — MetroCDMX (@MetroCDMX) March 1, 2024

