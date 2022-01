Vacunación es la diferencia, reafirma la Jefa de Gobierno

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, reafirmó que no se cerrarán las actividades económicas, ante el aumento de contagios de Covid-19 y la alta demanda de pruebas para detectar el virus, y recalcó que la diferencia con otros repuntes que hubo por la pandemia es que en éste se cuenta con la vacunación.

“La gran diferencia entre las épocas donde cerramos actividades y ahora es que tenemos la vacunación; no es como en la primera ola de Covid, donde no había vacunación, no se conocía la enfermedad y no hubo más que la jornada de sana distancia; en la segunda ola, también, apenas se iniciaba la vacunación. Hoy prácticamente toda la población está vacunada”, expuso.

En rueda de prensa este miércoles, la Jefa de Gobierno garantizó que hay suficientes vacunas para aplicar la tercera dosis del biológico, así como suficientes pruebas para solventar la demanda de éstas, e indicó que, en caso de que falten, se adquirirán más, además de que las autoridades de salud ya contemplan la posibilidad de aplicar pruebas de autodiagnóstico.

“Estamos, en este momento, valorando; lo comentó el viernes pasado Eduardo Clark y Oliva, la posibilidad de adquisición de otras pruebas que se hacen más rápido, que son pruebas nasales, que son iguales que las pruebas rápidas que se hacen ahora en términos de los resultados, porque se realizan mucho más rápido; entonces, también estamos valorando eso para que pueda agilizarse las filas que hay en los centros y ver la posibilidad de los quioscos”, explicó.

Tras presentar los avances de bacheo en las avenidas principales de la ciudad, la mandataria capitalina sostuvo que hay recursos suficientes y, aunque hay mayor demanda de pruebas, aseguró que se destinará “lo que se requiera”, con la finalidad de garantizar las pruebas para los capitalinos: “En este momento hay mayor demanda, estamos agilizando el proceso para poder generar las condiciones para que pueda haber las pruebas suficientes”, dijo, y recordó que desde este martes se amplió el horario en los 117 módulos ubicados en centros de salud y se instalaron más quioscos en ocho plazas comerciales.

Cuestionada acerca de la venta de certificados de vacunación falsos en la ciudad, Sheinbaum Pardo apeló a la confianza en la ciudadanía, a seguirse cuidando y a actuar “de manera solidaria”, pues advirtió que no se trata de sacar a los inspectores para multar, sino de que haya educación y conciencia ciudadana.

“El llamado a todos los habitantes de la ciudad a que pensemos siempre en el de junto; que si tenemos síntomas y tenemos la presunción de que tenemos Covid, pues nos resguardemos cinco días, seis días. Hoy se sabe, además, por ejemplo, que el Ómicron no se requiere de 15 días de resguardo; es algo que está estudiando en este momento la Secretaría de Salud a nivel federal y que también lo está estudiando la Secretaría de Salud de la ciudad.”

Ante el aumento de contagios y hospitalizaciones, la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) urgió a la administración local a acelerar la vacunación, para evitar un nuevo cierre de actividades.