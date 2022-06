Vergonzosas, declaraciones de Muñoz Ledo y Labastida: Claudia Sheinbaum

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, calificó como vergonzosas las declaraciones de actores políticos que han ligado a Morena con el narcotráfico, por lo que negó todo vínculo con este tipo de organizaciones delictivas y lamentó los posicionamientos.

En conferencia dijo que las personas buscan este tipo de temas porque ya no saben cómo parar el movimiento, por ello utilizan ese tipo de mentiras y calumnias.

No se pueden dejar pasar las declaraciones recientes de personas de la vida pública, por las supuestas declaraciones de Morena con el crimen organizado; es absolutamente falso y segundo es vergonzoso estas declaraciones Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno

La mandataria local dijo que la política es una forma de transformación de la realidad, por ello son lamentables las declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo y Francisco Labastida, ya que no puede ser que hayan llegado a este límite, lo que es condenable.

Por otra parte, Sheinbaum Pardo sostuvo que no teme al espionaje, ya que le preocuparía si hubiera algo malo, “pero en nuestro caso somos muy transparentes y no creo que se sigan dando esas prácticas, pero si se llegaran a dar, no van a encontrar nada”.

Además, comentó que no tienen contemplado algún sistema contra espionaje, pues creen en la libertad y la responsabilidad d ellos servidores públicos que trabajan en la ciudad.

RFH