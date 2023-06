VIDEO. Estudiantes de la UNAM protestan por violencia de género

Estudiantes de la UNAM protestan en contra de maestros de diferentes facultades que han sido víctimas de violencia de género.

“Hay muchos maestros que hacen comentarios agresivos contra los alumnos que se visten diferente. No somos una moda, somos una bandera de lucha que protesta por sus derechos de género”, dijo una de las alumnas.

La protesta se hizo durante la Marcha del Orgullo 2023. Jorge Butrón / La Razón

Hay burlas contra la comunidad LGBT+

Detallaron qué hay constantes burlas en contra de la comunidad LGBT+ y no hay protocolos para proteger a quien piensa diferente o se viste diferente.

“La UNAM no me cuida, aquí está la resistencia trans, queremos que no escuchen y que nos respeten”, dijeron

Pidieron que la UNAM haga protocolos para las personas que tienen diferentes géneros de inmediato, además de que exigen rapidez en la tramitología de documentos con cambio de género.