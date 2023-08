Xochimilco: denuncian matanza de perritos en el Bosque Nativitas

Aurea Magaña y un grupo de vecinos de la alcaldía Xochimilco, quienes se encargan del cuidado voluntario de aproximadamente 25 perros que habitan en el Bosque Nativitas, denunciaron la aparición en las últimas semanas de canes desmembrados.

Señalaron que estos ataques frecuentes han sido posibles debido a las condiciones de abandono y a la falta de vigilancia que hay en el lugar, de lo cual responsabilizaron al alcalde Morena, José Carlos Acosta Ruiz.

Hace aproximadamente dos meses Aurea se percató de que había un perro agonizando en el bosque; rápidamente lo llevó al veterinario y afortunadamente logró sobrevivir; sin embargo, le indicaron que había sido envenenado. Para entonces, la mujer ya había encontrado otros dos animales muertos.

Más tarde la pesadilla empeoró; el bosque cuenta con una pista para corredores, en donde fue encontrado el primer canino desmembrado. Y en días posteriores aparecieron más.

Pista de corredores, donde se halló al primer perrito muerto. Foto: Eunice Cruz, La Razón

“Primero sólo los envenenaban, luego comenzaron a aparecer desmembrados, no pudimos hacer nada más que lamentar el hecho y buscar ayuda, por eso hacemos el llamado a las autoridades para que presten atención”, exclamó Aurea.

Los vecinos reclamaron que el bosque no cuenta con vigilancia ni alumbrado y hay cámaras de seguridad que no funcionan. “Durante el día llega a haber policías, pero estos actos los hacen en la noche, cuando no hay nada de luz, es una cueva, por eso es necesario que haya vigilancia 24 horas y que las cámaras funcionen”, expresaron los vecinos a La Razón.

Los afectados hicieron hincapié en que la solicitud no sólo es para el monitoreo de los canes, sino para todos los que acuden a ese lugar. “Muchas personas que llegan a correr a las 5:30 o 6:00 de la mañana han sido asaltadas, el bosque se ha vuelto un foco rojo, si ahora aparecen perritos de esa manera, después pueden ser personas”, comentó Magaña.

Agregó: “No estamos pidiendo dinero ni productos en especie, porque nosotros decidimos alimentar y cuidar a los perros, solicitamos vigilancia, seguridad y que se respeten los derechos de todos los seres vivientes, si bien nadie está obligado a querer a los animales, todos debemos respetarlos”.

Zaira Arenas, quien es integrante del colectivo Huellitas Mestizas, expresó que es urgente que las autoridades presten atención a los derechos de los animales.

En la imagen, un perro habitante del lugar. Foto: Eunice Cruz, La Razón

“La zona de Xochimilco y muchas otras en la ciudad están en total descuido, no cuentan con vigilancia y eso da pie a los delincuentes para cometer actos atroces como lo que ocurre con estos perritos”, subrayó.

La activista resaltó que muchas personas atentan contra los animales debido a que las autoridades no sancionan a los agresores: “A pesar de que ante la ley es un delito el maltrato animal, no lo toman con la seriedad que amerita y muy pocas veces se hace justicia”.

Agregó que el maltrato animal tiene distintas causas, como la falta de educación, creencias y costumbres como la santería, rituales, negocio, peleas clandestinas, circos, entre otras.

Sostuvo: “Los animales reaccionan ante el estímulo, son seres sintientes que no tienen la capacidad de hablar, por eso hay que alzar la voz por ellos, porque el maltrato puede ser muy sutil, incluso el hecho de visitar un zoológico es fomentar y ser cómplice de que animales sufran fuera de su hábitad”.

A su vez, la diputada federal del PAN, Wendy González Urrutia, denunció que ninguna autoridad acude ante las exigencias ciudadanas: “Ya existe una legislación que castiga penalmente a quienes maltraten o mutilen animales, pero este tipo de cuestiones no son suficientes porque nadie atiende las denuncias”.

La legisladora, junto con las diputadas locales panistas Ana Villagrán y Claudia Montes de Oca, solicitó a las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local, así como al alcalde de Xochimilco, poner atención y vigilancia, así como más iluminación en este Bosque de Nativitas, que está bajo su cuidado.

La legisladora federal criticó el hecho de que recientemente renunciara al cargo de directora de la Brigada Animal la morenista Leticia Varela.

“Deja la Brigada de Vigilancia Animal y es un espacio que debe tener una titularidad de tiempo completo, porque siguen los casos de tortura de animalitos en la Ciudad de México”, dijo Wendy González.

Su compañera de partido Ana Villagrán explicó que esta situación de los perritos desmembrados habla del “lujo de violencia” con que se conducen algunas personas en la alcaldía Xochimilco, por lo que se debe dar cumplimiento a la Constitución de la Ciudad de México, que reconoce a los animales como seres sintientes.

Expresó: “No sabemos quién lo hace, si un grupo de indigentes o bandas delictivas, pero es urgente atender esta problemática, todas las autoridades deberían estar obligadas no sólo a encontrar a los responsables, sino a encarcelarlos”.