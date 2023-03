Revictimización. ¿Qué es y por qué Yuya está siendo víctima de esto?

Yuya de nueva cuenta es tendencia. Yuya aparece otra vez en los primeros trend topics en Twitter, en las búsquedas de Google. Es tema de conversación en las redes sociales. Su nombre está siendo mencionado por todos lados: en programas de televisión, en la radio, y será nombrada en los podcast que están siendo grabados mientras tú lees esta nota.

¿Por qué? Por hacer nada. Exactamente. Por hacer nada. Este viernes su pareja Siddharta, fue señalado por presunto abuso, sin embargo, el nombre que fue tendencia fue el de la influencer, tal y como sucede cuando Babo, de Cártel de Santa, hace algo. Eso se llama revictimización.

Qué pesadilla debe ser para Yuya que cada q hace algo el Babo, se le relacione con él. Para mí esto es una forma de revictimización, porque el tipo ese la estuvo acosando y aparte la gente no se cansa de decir pendjadas como que “Yuya ya se enamoró del Babo por su p1to”.



Primero, ¿qué es la revictimización?

Cuando se comete un delito, "lo que usualmente viene a la mente es sancionar a quien causó daño, sin embargo, no debemos olvidar que la regulación del derecho tiene el objeto de proteger a las y los ciudadanos", refiere la ONU.

La victimización secundaria o revictimización la define así Save The Children: "Es la respuesta que da el sistema a una víctima. Esta respuesta hace que la persona reviva la situación traumática y vuelva a asumir su papel de víctima. Esta vez no es sólo víctima de un delito, si no de la incomprensión del sistema".

Esto es lo que le está pasando y lo que le pasa a Yuya cada que se menciona a su pareja, Siddharta o al vocalista de Cártel de Santa. Sin hacer ella nada, es el tema central de conversación, como si fuera responsable de las acciones de ambos hombres.

Yuya es revictimizada cada que se habla de Babo, por ejemplo. Foto: Especial

¿Por qué se revictimiza a Yuya?

El viernes, Siddharta ocupó algunas notas en los medios de comunicación en donde se le acusa de, presuntamente, abusar de una joven en el 2018. Luego, aunque un comentario en un posteo en Instagram, una usuaria explicó que todo se trataba de una broma, el nombre del músico no era el que se mencionaba. Era el de Yuya.

Ella se convirtió en tendencia y comenzaron a llegarle comentarios en donde le pedían que abandonara a su pareja porque tanto ella como su hijo estaban en peligro al vivir con un "violentador". De Siddharta, poco se habló. Pasa lo mismo con Babo, vocalista de Cártel de Santa. Cuando salió a la luz el video explícito que difundió en su canal de OnlyFans, fue la influencer la que también se posicionó en los niveles de búsqueda y en los temas de conversación en redes sociales. Yuya era revictimizada.

La revictimización es un proceso que se aplica no sólo en redes sociales, sino también a nivel autoridad sobre todo en los Ministerios Públicos. Las víctimas denuncian que se les acusa de "provocar" a sus agresores con el tipo de ropa que visten, el nivel de alcohol que consumen. Yuya es revictimizada cada que dos hombres, individuales en su ser, hacen cualquier cosa por mínima que sea. Paremos.