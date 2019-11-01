Chantal Peñalosa reivindica la historia del arte fronterizo

Desde los 70, en la zona fronteriza de Tijuana y San Diego se han suscitado distintos hechos y una gran actividad cultural y artística, que, a decir de la creadora plástica Chantal Peñalosa, han quedado en el limbo histórico. Por ello, en la exposición Unfinished Business Garage, que se inaugura el próximo 7 de noviembre, en la galería Proyectos Monclova, hace una revisión de las manifestaciones acontecidas en la zona.

“Gran parte de mi imaginario viene de artistas y hechos que sucedieron en la frontera, pero me di cuenta que ello no era un referente tan conocido fuera de ahí; fue algo muy potente en los 90, hubo eventos que definieron, pero que no sé cómo se pueden integrar a la historia ‘oficial’ del arte nacional. En esta muestra reviso esos referentes que me han formado”, señaló Peñalosa a La Razón.

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El primer momento de la exhibición es una pieza en proceso, un “garage” donde deposita elementos simbólicos, estéticos y pictóricos, materializados en esculturas, de obras de los artistas más representativos de la zona, de entre los 70 y 80, como La historia del ajo, de Franco Méndez Calvillo; Las tres desgracias, de Irma Sofía Poeter; y la vanguardia pictórica de Benjamín Serrano, “el artista olvidado de Tijuana”.

“Es un unfinished business para mí y la historia del arte en México; elementos que, mientras no sepamos qué sucede con ellos, los voy a poner en ese garage de cosas en stand by; por ello hice fragmentos de piezas que fueran emblemáticas, de algunas que recordara o que son conocidas. Dejan de volverse obras individuales, para cobrar sentido unificadas”, detalló.

Se exhibe también una serie de 12 fotografías, parte de una “exposición invisible” que Peñalosa creó en Tijuana, Popotla ( Baja California) y San Diego, donde montó imágenes de eventos artísticos que se suscitaron en el espacio público entre 1994 y 2005 y que se volvieron piezas clave del border art.

[caption id=“attachment_1042869″ align=“alignnone” width=“696″] Afterlife of One Flew Over the Void (2005) by Javier Téllez, 2019.[/caption]

“Artistas como Helen Escobedo, Carlos Amorales y Cruz Villegas trabajaron en lugares como la calle, hicieron instalaciones u otras cosas, por lo que me inventé una expo durante el verano de este año, en la cual tomé fotos de archivo y catálogos de esas piezas y las resitué en esos lugares. Era dejar un gesto y memoria en el espacio de que ahí había ocurrido algo; tomé el registro y las dejé a su suerte”, explicó.

El Dato: La tecatense ha expuesto en lugares como la Casa del Lago, Espacio de Arte Contemporáneo y Bikini Wax; ha participado en la Bienal FEMSA y el Programa BBVA Bancomer MACG.

Finalmente, a través de humidificadores, recrea las atmósferas aromáticas de ambos lados de la frontera entre Tijuana y San Diego. Trabajó con químicos de la Universidad Autónoma de Baja California para identificar los componentes en el aire de ambos lugares. El resultado: el lado mexicano huele a tacos de carne asada, smog y basura; el estadounidense, a papas fritas, plástico nuevo y vegetación.

“Hay muchas ideas de lo que se entiende como lo fronterizo; lo más mediatizado son la migración, el narcotráfico y el muro, las cuales han sido muy tratadas en el lenguaje artístico; lo que a mí me interesa es la cotidianidad y siempre he percibido que cuando cruzas a Estados Unidos, el aire cambia; esto te habla de las alimentaciones, el cuidado del medio ambiente, el control de la basura y la regularización vehicular”, concluyó.

Chantal Peñalosa

Nacimiento: 1987, Tecate, Baja California

Educación: Artes Plásticas, en la Universidad Autónoma de Baja California y la Universidad de Sao Paulo.