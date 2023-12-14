¿Dónde pasó Frida Kahlo la mayor parte de su vida? Esta es su emblemática casa

Frida Kahlo y la casa en donde vivió casi toda su vida

La pintora Frida Kahlo es uno de los íconos de la cultura mexicana, su legado artístico ha trascendido fronteras, además su impactante historia de vida y su relación con Diego Rivera también afianzaron su figura destacada.

Frida Kahlo vivió hasta 1954, por lo que su figura no parece lejana para la generación actual, además de que en la Ciudad de México está su emblemática casa, la cual es un sitio de los más concurridos y visitados de todo el mundo.

La han visitado celebridades internacionales como Tim Burton, Charlie Watts, Eliah Wood, Jake Gyllenhaal, entre otros.

¿Dónde pasó Frida Kahlo la mayor parte de su vida?

Frida Kahlo pasó la mayor parte de su vida en la emblemática Casa Azul, ubicada en Coyoacán. Ella vivió en esa casa primero con su familia y, años después, al lado de Diego Rivera.

La pintora vivió en esa casa de toda su vida desde 1907, hasta su muerte en 1954, es decir, hasta los 47 años.

¿Quién construyó la Casa Azul de Frida Kahlo?

Si bien se recuerda que esta casa perteneció a la pintora y a su esposo Diego Rivera, lo cierto es que originalmente la vivienda era de la familia de Frida Kahlo y fue el padre de la artista, el fotógrafo Guillermo Kahlo, quien comenzó con la construcción del inmueble.

Así es la Casa Azul de Frida Kahlo ı Foto: Especial

El papá de la pintora quiso que el diseño de su casa fuera de acuerdo a la época y que tuviera un patio central con los cuartos a las orillas y una fachada con estilo francés, lo que se conoce hoy en día como estilo colonial.

Así es por dentro la casa de Frida Kahlo ı Foto: Especial

La casa está sobre un terrero de mil 200 metros cuadrados y la primera construcción tenía desniveles inferiores y patios de descanso. Pero fue hasta la década de los años 30 cuando sufrió las primeras modificaciones.

En 1937 se hizo el jardín de la casa y en 1946, el arquitecto Juan O’Gorman hizo el estudio de Frida Kahlo. Asimismo, Frida y Diego quisieron que su casa tuviera un toque de decoración artesanal con colores intensos como el azul.

Cuatro años después de la muerte de Frida Kahlo, se decidió que la famosa Casa Azul fuera un museo.

El amigo de la pareja, el museógrafo y poeta Carlos Pellicer, planeó la museografía. La administración se confió al Fideicomiso de los Museos Diego Rivera y Frida Kahlo, adscrito al Banco de México.

Lista de famosos que han visitado la Casa Azul de Frida Kahlo

En la época en la que vivían los pintores se hospedaron amigos de la pareja como León Trotsky, Henry Moore, Remedios Varo y André Bretón.

Famosos visitan la casa de Frida Kahlo ı Foto: Especial

Sin embargo, en la época actual es un punto obligado para visitar por parte de los extranjeros que vienen a México, los famosos no son la excepción y todos quieren el tour por la casa.

Yoko Ono

Charlie Watts

Tonu Hawk

Elijah Wood

Tim Burton

Jake Gyllenhaal

Peso Pluma

Nicki Nicole

Tobias Forge de Ghost

Se conocen aspectos muy personales y humanos de la artista. ı Foto: larazondemexico