Trino: Estoy en contra de lo políticamente correcto

El monero Trino aseguró que si bien está en favor de un tipo de humor “que no se pase de la raya”, no sea misógino ni clasista, siempre estará “en contra de lo políticamente correcto”. Ejemplo de ello es su reciente publicación, el nuevo volumen de Las crónicas marcianas de Trino. Alienígenas e Integrados (Aguilar / PRH, 2024), en el que se burla de la condición humana y de todas sus contradicciones.

“Lo que está en peligro de extinción es cómo los humoristas estamos perdiendo un poquito, la capacidad de ser más críticos y de repente el humor se ha vuelto muy violento, a veces demasiado excesivo. Ha pasado con compañeros que han hecho cosas que han molestado muchísimo, porque hay que tomar en cuenta que el humor tiene esa variante, tenemos que cuidar que no sea clasista, que no sea misógino, que no se pase de la raya, pero también estoy en contra de lo políticamente correcto”, dijo a La Razón José Trinidad Camacho, mejor conocido como Trino, quien además de presentar su más reciente publicación en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara), el próximo 7 de diciembre, también participará en la mesa “¿El humor gráfico en vías de extinción?”.

Las crónicas marcianas de Trino. Alienígenas e Integrados reúne las tiras cómicas que publicó el caricaturista entre 2003 y 2005. En éstas retoma su incredulidad sobre la existencia de extraterrestres y, de paso, exhibe con una alta dosis de humor ácido, aspectos de los seres humanos que caen en el absurdo y que los están llevando a su propia destrucción.

Las crónicas marcianas de Trino. Alienígenas e Integrados. ı Foto: Especial

“Es obvio que nosotros estamos llevando a este planeta a una extinción, a lo mejor no nos va a tocar a nosotros ni a nuestros hijos ni a nuestros nietos, pero para allá vamos. Lo que veo es que hay dos planes extraterrestres, si los podemos llamar así: uno es que los extraterrestres son unos gachos, porque están viendo hasta qué horas vamos a acabar con este planeta, porque entonces ya habiendo destruido la Tierra ellos podrán habitarla y reforestar y ser como realmente fue; y la otra, es que en realidad son seres que ellos mismos están entre nosotros y lo están autodestruyendo por la envidia que les da vivir en un planeta tan bonito”, dijo Trino al hablar de sus teorías con ese toque de humor que lo caracteriza.

Y es que en esta serie de tiras, el lector se encontrará con todas las peripecias que tienen que hacer esos extraterrestres imaginados por Trino en su lucha por conquistar la Tierra, ya que los humanos siempre arruinan sus planes, pero con su misma autodestrucción o su vida tan absurda, como cuando dos alienígenas tratan de conquistar el planeta, pero se encuentran con una burocracia que se los impide, pues las desintegraciones de humanos sólo son de 9:00 a 18:00 horas y con permiso sellado de su consulado.

“Recurro mucho a todos estos clichés de los años 50, de las naves espaciales extraterrestres, las películas que nos mostraban a esos seres que venían de otros planetas. Creemos que los extraterrestres van a ser como una figura como la nuestra, pueden ser diferentes, traen su casco, sus tanquecitos, el cerebro expuesto, son malos, traen una pistola que desintegra.

“Todos esos clichés metidos en la vida cotidiana me dan muchas ideas para realizar las tiras con humor, porque siempre son granjeros de Arkansas que los abdujeron, siempre son personajes que no son muy preponderantes a la sociedad humana”, comentó el monero.

Por lo anterior, Trino confesó que sólo habría una manera en que él podría creer en los alienígenas: “Si los extraterrestres fueran muy inteligentes, ¿por qué no abducen a Juan Villoro?, sí le creería a Juan Villoro si me dijera: ‘Sí hay extraterrestres’, porque yo diría, ‘¡se llevaron a Juan, sí es cierto!’, pero siempre se llevan a rancheros. Es hacer humor y buscarle la risa y el lado amable a todas las historias increíbles, que siguen sucediendo y que van a seguir”, ironizó el monero.

En las tiras cómicas también lanza críticas sobre el pensamiento mágico, cómo las personas pueden creerle más a un astrólogo que a un astrónomo.

“De repente, la gente puede llevarse un paraguas a la calle, no porque vio algo en el meteorológico, porque puede ya investigarlo en cualquiera de las aplicaciones, sino porque oyó en la mañana en un programa en el que salió la astróloga diciendo: ‘Si eres Escorpión, estás en los últimos días y estamos por entrar a Sagitario, lleva un paraguas, porque posiblemente haya lluvia ácida y te va a afectar en tus negocios’. ¡Ay, Dios mío!, pues háganle caso a la astróloga entonces”, expresó.

También está la crítica a la corrupción y a la política. Tan mal ve la situación de México y el mundo que a veces sí desearía que los extraterrestres nos invadieran.

“Se han normalizado las fakes news, los políticos dicen unas mentiras sin pudor, lo que deberíamos de normalizar es que les dé pena decirlas. Somos más cínicos ahorita, vamos retrocediendo en un país en el que antes teníamos muchas cosas sólidas y ahora es un desmadre en el Congreso, en el Senado, con los presidentes, en el mundo, las guerras, según está por venir una Tercera Guerra Mundial, ojalá que aunque no creo en los extraterrestres, que vengan a invadirnos porque si no nos va a llevar pifas a todos”, finalizó.

Las crónicas marcianas de Trino. Alienígenas e Integrados

Autor: Trino

Editorial: Aguilar / PRH

Año: 2024

