“La carrera de Dirección de Orquesta es de resistencia y no de velocidad”

El director de orquesta mexicano Iván López Reynoso (1990) celebra 15 años de su debut y afirma que esta carrera es “de cocción lenta, de resistencia y no de velocidad”, pues es necesaria la “madurez, la conciencia, la tenacidad y tener mucha disposición para invertirle mucho tiempo a la música”.

“Ése tal vez es el reto más grande de las nuevas generaciones de músicos, porque hay una constante prisa, búsqueda de la inmediatez. Estamos acostumbrados a la practicidad y a la efectividad, pero la carrera musical necesita mucho tiempo”, dijo a La Razón Iván López Reynoso, quien debutó hace tres lustros como director de orquesta a los 19 años con Las bodas de Fígaro, de Wolfgang Amadeus Mozart.

El Dato: También rendirá tributo a compositores mexicanos, como José Pablo Moncayo y Blas Galindo, en algunas presentaciones en el país.

Aconsejó a los jóvenes interesados en iniciarse en la dirección de orquesta que es importante saber que “no hay prisa, que hay que tener un conocimiento muy vasto, no nada más en aspectos musicales, sino en historia de la música, del arte, de la humanidad, porque muchas veces las partituras por sí mismas no son suficientes para encontrar los pormenores de una interpretación. Hay que buscar mucho más allá; esa curiosidad y esa paciencia son ahora factores que se están viendo muy limitados por esta realidad tan desechable que estamos viviendo”, comentó el artista.

Consideró que ahora los jóvenes que están estudiando tienen más posibilidades de acceder a una partitura y es necesario que lo aprovechen. “Hace 20 años, cuando estaba en el Conservatorio de las Rosas de Morelia, no teníamos esta accesibilidad que se tiene ahora. Para encontrar una partitura teníamos que ir a la biblioteca del Conservatorio, a la biblioteca de un maestro de música para buscarla y a conseguirla. Ahora prácticamente todo está digitalizado; me parece una herramienta favorable. Encuentran más libros, más artículos, más información”, externó.

En este año de celebración, por los 15 años de su primera obra como director de orquesta, Iván López Reynoso alista un doble debut, al presentarse en la Ópera de Atlanta con Macbeth, de Giuseppe Verdi, el 1, 4, 7 y 9 de marzo.

“Debutar con un título como Macbeth me ha supuesto un reto mayúsculo. Es la primera vez que la dirijo, me encuentro ante un lenguaje completamente innovador. Definitivamente es la ópera de Verdi más compleja que haya dirigido hasta ahora. Más profunda, más oscura, con una técnica de composición que era demasiado avanzada para su época, revolucionando la escritura del canto, llevándola a extremos que no se habían visto antes”, compartió.

El director de orquesta destacó que Macbeth continúa siendo actual. “Es un momento histórico importante para contar estas historias. Hay un coro de prófugos escoceses que está cantando, viendo a su patria reprimida bajo el yugo de este tirano que les ha arrebatado a su familia, a su tierra y a sus seres amados. Esa historia, sin politizar absolutamente nada, se podría estar repitiendo hoy mismo. Esta figura de liderazgo que tiene a su pueblo reprimido y abandonado, bajo una tiranía inhumana”, externó.

Después, debutará con el Coro y Orquesta Nacionales de España, el 16 de marzo; y el 18 de abril con la Joven Orquesta Sinfónica de Cantabria. “Son dos debuts que me honran de maneras distintas”, expresó el director de orquesta.