Magali Lara: siempre he intentado hacer obra con cierto riesgo

Magali Lara, uno de los referentes del arte contemporáneo en México, al hacer una revisión de 50 años de trabajo afirma que ha sido constante haber “intentado hacer obra con cierto riesgo, atreverme a tocar temas que me importaban aunque no fueran bien vistos y, técnicamente, explorar lo más posible”, dijo a La Razón.

En la muestra Cinco décadas en espiral, que llega el próximo sábado al Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), presenta desde sus primeros dibujos de los años 80 y 90, hasta los murales Estiro los dedos y La piel son nubarrones negros, que concibió para la exposición.

El dolor, 1989. Fotos|Magali Lara y Barry Domínguez

Magali Lara compartió que la exhibición inicia con los murales que recién creó, los cuales representan una vuelta a sus orígenes con el dibujo. “Los dos murales son parte de la pieza principal de la entrada, son hechos con carbón, en las mamparas que se ven desde afuera como una invitación a entrar. La idea es un poco volver sobre mis orígenes. Empecé dibujando”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: Buscan mejoras en los controles Nintendo lanza la Switch 2 con altas expectativas de los consumidores

Dichas obras reflejan la incertidumbre que se vive en la actualidad. “Son en carbón, negros, porque siento que estamos atravesando una época de mucha incertidumbre. No me gusta la parte apocalíptica, pero sí creo que tenemos que empezar a trabajar más con el medioambiente, también con esta idea de dar reconocimiento a todos los desaparecidos, la violencia que ha habido en México y que afecta a la gente joven. Esta especie de mancha negra es esa oscuridad que no necesariamente tiene que ser negativa, pero que es en la que estamos”, comentó Magali Lara.

Primavera, 1997. Fotos|Magali Lara y Barry Domínguez

La exhibición incluye dibujos, pinturas y libros de la artista en los que están presentes temas como la mujer, el paisaje y las emociones. “En las primeras épocas era abordar qué deseábamos las mujeres, la diferencia entre sexualidad y construir un vínculo amoroso, la idea de la casa, tener un territorio, mucha relación con el paisaje, la naturaleza. En la última parte está la idea del paisaje, un paisaje interior, me interesan mucho siempre las emociones, en estos últimos años hemos estado enfrentándonos a nuestras creencias, cuestionándolas de maneras importantes, eso está presente en todo el trabajo”, detalló.

En la exhibición, curada por Virginia Monroy y Cuauhtémoc Medina, se incluyen, por ejemplo, piezas de los años 80 como Territorio, Habitación, El origen, El dolor y Destino. Mientras que de la década de los 90 está Su boca.

Habitación, 1985. Fotos|Magali Lara y Barry Domínguez

Sobre esas primeras décadas de actividad, Magali Lara destacó la importancia de los movimientos feministas y las preguntas que comenzaron a hacerse artistas de su generación. “Nos preguntábamos ¿por qué no podíamos hablar como si fuéramos mujeres dentro del arte?, ¿por qué el trabajo que hacíamos las mujeres era visto con cierto desprecio?, ¿por qué no podíamos hablar de nuestras experiencias?, ¿por qué no hablar de la maternidad o no querer la maternidad?, ¿por qué no podíamos tener voz?”, dijo.

Recordó que antes las exposiciones generalmente estaban vinculadas a una figura de poder, a un hombre artista, entonces fue importante tener autonomía. Comentó que en la actualidad hay otras preguntas que se están haciendo las artistas más jóvenes. “Las preguntas tienen que ver con el clima de violencia en el que se vive, porque tener cuerpo de mujer es una vulnerabilidad social. ¿Por qué la sociedad no puede cuidar a sus mujeres?, ¿por qué no puede otorgarnos una mejor condición en nuestro propio desarrollo?”, expresó.