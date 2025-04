¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 4 al 6 de abril?

Apogeo de la primavera: “hay sol bueno/ y mar de espuma” (José Martí). Presentamos y sugerimos aquí una relación de eventos culturales y actividades artísticas para disfrutar con la familia y amigos en diferentes foros y recintos de la capital mexicana en este colofón semanal.

Mejores eventos en la CDMX este fin de semana

1. Ekep Nkwelle Quartet. Concierto

El ciclo de conciertos y conferencias realizado por DeQuinta Producciones en colaboración con Jazz at Lincoln Center, New York Jazz All Stars, se ha convertido en un referente obligado de las programaciones musicales en México. Trayectoria de once años de presentar a destacados instrumentistas de la Gran Manzana en nuestro país con el propósito de conformar un público que aprecie al género nacido en New Orleans con sentido crítico y reflexivo.

Segundo concierto de la cartelera de 2025: presentación de Ekep Nkwelle Quartet. Ekep Nkwelle (voz), Cameron Campbell (piano), Russell Hall (contrabajo), Brian Richburg Jr. (batería).

La vocalista de jazz camerunesa-norteamericana de 25 años, Ekep Nkwelle, se ha abierto camino musical desde Washington, DC, hasta el corazón de la escena del jazz de Nueva York. Estudiante de jazz en las prestigiosas Duke Ellington School of the Arts, Howard University y Juilliard School of music. Ha colaborado con Wynton Marsalis y la Jazz at Lincoln Center Orchestra, Rusell Malone, Cyrus Chestnut, Peter Washington, Emmet Cohen y Endea Owens. Estamos en presencia de una de las figuras emergentes más destacadas del jazz at Lincoln Center.

Dónde: El Cantoral. Puente Xoco. Puerta A. Colonia Xoco. CDMX

Cuándo: sábado, 5 de abril, 2025

Horario: 20:30 horas

Boleto: de 500 a 1 200 pesos

Ekep Nkwelle Quartet. Concierto. ı Foto: Especial

2. La Peña de Pau y Odette

Lectura de textos líricos. Poetas invitados: Aurelia Cortés Peyron, Eva Castañeda y Fabián Espejel. Evento organizado por Bulevar Arcoíris en coordinación de las poetas Paulina Rojas Sánchez (México) y Odette Alonso (México-Cuba). Encuentro de amigos amantes de la literatura y sobre todo de las manifestaciones poéticas en un ambiente cordial. La librería El Último Encuentro pone a la venta un catálogo de libros de segunda mano y novedades editoriales con atractivos precios.

Dónde: Librería El Último Encuentro. Puebla 45. Segundo Piso. Colonia Roma Norte. CDMX

Cuándo: sábado, 5 de abril, 2025

Horario: 18:00 horas

Entrada libre

La Peña de Pau y Odette. ı Foto: Librería El Último Encuentro

3. Jazz y Gastronomía Gourmet. ANIVERSARIO 29 DE EL CONVITE

El Centro Cultural y Gastronómico El Convite celebra el 29 Aniversario de su fundación y anuncia el programa de conciertos y actividades para este fin de semana, que incluye una degustación de platillos gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el imaginario del chef Alberto Aguilar. Imperdibles los postres, vinos, cervezas, tequilas, aguas de frutas y otros tragos bajos los acordes sincopados del mejor jazz y otras músicas. Programación musical, Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. El Convite, orgullo de la colonia Portales Sur.

Viernes, 4 de abril, 20:00 horas. PELIRROJA con Adrian Terrazas, El Oso Avalle, Santi Corona y Daniel Ponce. Cuota de recuperación: 100 pesos por persona.

Sábado, 5 de abril, 15:00 horas. VERNAU MIER 4TETO, con Pablo Loaiza, Sebastián Domínguez y Pablo Flores. No Cover

Sábado, 5 de abril, 20:00 horas. RICARDO ARENAS Quartet. Cuota de recuperación: 100 pesos por persona.

Dónde: El Convite. Ajusco 79, bis. Colonia Portales Sur. CDMX

Jazz y Gastronomía Gourmet. ANIVERSARIO 29 DE EL CONVITE. ı Foto: Cortesía El Convite

4. En la punta de la lengua y Ejercicio de montaje en espacio expositivo II: Contenciones y exilios: anatomías del refugio. Exposición

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (SGEIA), a través de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado (ENPEG) La Esmeralda, inauguran las exposiciones En la punta de la lengua y Ejercicio de montaje en espacio expositivo II: Contenciones y exilios: anatomías del refugio, que se llevará a cabo en el Espacio Alternativo de La Esmeralda, es una muestra de la artista Mafos Freeman, como parte de su proceso de titulación. Esta exposición ofrece un recorrido visual y conceptual sobre la dicotomía mente-cuerpo. La autora establece un diálogo que invita a deliberar sobre la complejidad de la existencia humana y su manifestación en el espacio cotidiano. A través de obras que abordan la historia del cuerpo, el lenguaje y la mente, esta propuesta contemporánea busca reflexionar sobre cuestiones filosóficas y emocionales.

Por otro lado, EMEE2: Contenciones y exilios: anatomías del refugio encapsula diversas manifestaciones del refugio como acto político, necesidad emocional y signo de transformación. Las obras presentadas invitan a reflexionar sobre la construcción de espacios seguros, tanto materiales como inmateriales, y las amenazas que los rodean. Artistas como Alejandro Domínguez Nieto, Luis Ángel Miranda, Ambar Álvarez Toledo, Aileen Celic Gutiérrez, Samael Medina y Aly exploran la búsqueda de identidad y la necesidad de contención en un mundo marcado por crisis.

Las exposiciones estarán abiertas al público hasta el 21 de abril en las instalaciones de la Escuela del INBAL. Entrada libre

En la punta de la lengua y Ejercicio de montaje en espacio expositivo II: Contenciones y exilios: anatomías del refugio. Exposición. ı Foto: La Esmeralda

5. Música UNAM

Música vocal | Ganadora del Primer lugar del XLI Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli

En este concierto la soprano Jaqueline del Rocío, ganadora del Primer lugar del XLI Concurso Nacional de Canto Carlo Morelli, realiza un recorrido de más de dos siglos de música vocal que incluye arias de ópera barroca, clásica, del siglo XIX, zarzuela y canción de concierto.

Sala Carlos Chávez: sábado 5 de abril, 6:00 pm

OFUNAM | Primera temporada 2025 | Música y medio ambiente. Agua

La Orquesta Filarmónica de la UNAM presenta cuatro obras que abarcan una amplia gama de estilos musicales de los siglos XX y XXI. Destaca el Concierto para violonchelo núm. 1 de Shostakóvich, obra de 1959 que será interpretada por el violonchelista italiano Giovanni Gnocchi. Se escucharán también obras de Unsuk Chin, Moncayo y Scriabin.

Sala Nezahualcóyotl: sábado, 5 de abril, 8:00 pm; y domingo, 6 de abril, 12:00 horas

Música UNAM. ı Foto: Música UNAM

6. Actividades en El Jardín Escénico

En el Jardín Escénico del Centro Cultural del Bosque se ofrecerá, los días 4, 5 y 6 de abril, una propuesta de la coreógrafa Alicia Sánchez, que explora el tema de la noche como un momento particular de la vida, destinado al descanso y al ocio. Con el apoyo de la Coordinación Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), ASYC/El Teatro de Movimiento presentará la puesta en escena Luciérnagas para la oscuridad… ensayos sobre la noche vol. 2, el viernes 4 de abril a las 19 horas, y el sábado 5 y domingo 6 de abril a las 18 y 17 horas, respectivamente, con entrada libre para todo el público en el Pabellón Escénico.

Otra de las propuestas que se presentarán en este espacio cultural es La fiesta funky de La Botarga, para una niñez libre de ‘adulto centrismo’, que se presentará el sábado 5 de abril a las 12 horas, en el Pabellón Escénico.

Realizado con el apoyo de Enartes, las audiencias podrán disfrutar de un concierto de rock-funk interactivo, didáctico y reflexivo para niñas, niños y familias. Por su parte, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes presentará su programa 7 Encuentro con Mozart, con la colaboración de la Coordinación Nacional de Música y Ópera del INBAL. El arpista Emmanuel Padilla y el flautista Abraham Sáenz presentarán las piezas Divertimento núm. 11 en re mayor KV.251 y el Concierto para arpa y flauta, de Wolfgang Amadeus Mozart. El recital, bajo la dirección de Luis Manuel Sánchez, se podrá apreciar el domingo 6 de abril a las 12 horas en el Pabellón Escénico, con entrada libre.

Las actividades continuarán con Rock literario, el domingo 6 de abril a las 13 horas en el Laboratorio de Creación Escénica, con un concierto de cuentos a cargo de Valentina Barrios. Por último, con el taller Aprender a dibujar es aprender a mirar, niñas, niños y adolescentes descubrirán cómo el dibujo puede convertirse en un instrumento útil para observar las relaciones que existen en el mundo que los rodea. Se ofrecerá el domingo 6 de abril a las 16 horas en el Laboratorio de Creación Escénica.

Dónde: Jardín Escénico del Centro Cultural del Bosque

Entrada Libre

Actividades en El Jardín Escénico. ı Foto: Jardín Escénico del Centro Cultural del Bosque

7. Encuentros con Mozart

La Orquesta de Cámara de Bellas Artes (OCBA) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) presentará el programa 7, Encuentros con Mozart, el domingo 6 de abril a las 12 horas en el Pabellón Escénico del Jardín Escénico en el Centro Cultural del Bosque, tendrá acceso libre. El programa 7, Encuentros con Mozart, será dirigido por el maestro Luis Manuel Sánchez, con la participación del arpista Emmanuel Padilla y el flautista Abraham Sáenz, en colaboración con la Coordinación Nacional de Música y Ópera. Las piezas a interpretar serán: Divertimento núm. 11 en re mayor KV. 251 y Concierto para arpa y flauta, ambas de Wolfgang Amadeus Mozart.

El domingo 6 de abril, a las 12 horas, en el Pabellón Escénico del Centro Cultural del Bosque. Entrada libre

Encuentros con Mozart. ı Foto: INBAL

8. Cinco décadas en espiral. Exposición

Del 5 de abril al 19 de octubre el Museo Universitario Arte Contemporáneo, MUAC, presenta Cinco décadas en espiral, retrospectiva inversa —o narrativa hacia atrás en el tiempo— del trabajo de la artista mexicana Magali Lara. Más que un acercamiento cronológico lineal, la exposición propone distintos núcleos —Muro y fragmento, Futuros, Cuerpos y órganos, Ramificaciones y desgarramientos, Trazos y texturas, Interiores, La escatología de los sentimientos e Historias de casa—, agrupados aproximadamente por décadas, para mostrar los diálogos e inquietudes de la producción artística de Magali Lara. Como parte de esta exposición se llevará a cabo una charla en la que participan Magali Lara, Virginia Roy y Cuauhtémoc Medina.

Dónde: MUAC. Centro Cultural Universitario . UNAM.

Cuándo: hasta el 19 de octubre, 2025

Horario: de miércoles a domingo. 11:00 a 18:00 horas

Cinco décadas en espiral. Exposición. ı Foto: Cortesía Magali Lara

