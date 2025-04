Destino final del acervo de Rosario Castellanos, aún no está sobre la mesa

El destino final del acervo de la poeta, escritora, periodista y diplomática Rosario Castellanos aún no está sobre la mesa, pero lo que sí considerará, su hijo Gabriel Guerra, es que el lugar permita que sea de fácil acceso, “tenga divulgación y promoción”. Ve tres posibles lugares lógicos: el estado de Chiapas, la UNAM y la Cancillería.

“Si fuera una metáfora futbolística, en este momento apenas estamos imaginándonos la cancha de entrenamiento, el estadio, el nombre y el uniforme del equipo. Todavía no estamos en el periodo de transferencias”, comentó ayer Gabriel Guerra, luego del recorrido por la muestra Un cielo sin fronteras. Rosario Castellanos: archivo inédito, que reúne 124 piezas provenientes de dicho acervo personal.

El Dato: La muestra se divide en cuatro núcleos temáticos y abarca desde 1925 hasta 1974. Hay cartas, fotos, objetos personales, primeras ediciones y grabaciones.

Señaló que llegado el momento de definir dónde se resguardará de manera definitiva, será importante garantizar su difusión. “Puedes tener el lugar más bello del mundo, las mejores condiciones de preservación de un acervo, pero si va a estar guardado pierde parte del objetivo. Ésa será una consideración”, mencionó.

Dijo que ninguna institución educativa se ha acercado para expresar su interés por resguardar el archivo.

“No he tenido ofertas y no es una puerta que haya abierto todavía. No es un tema que esté en este conversando, negociando nada con nadie. Creo que esta exposición es un muy útil recordatorio de la importancia de cuidar las cosas, porque los archivos deben servir para la difusión, para dar a conocer mejor y más la obra, la vida a la persona”, expresó.

Gabriel Guerra contó que el acervo estaba en Israel, donde Rosario Castellanos fue embajadora. Fue trasladado a México por la Secretaría de Relaciones Exteriores. “Cuando ella fallece se empaqueta todo, la Cancillería lo manda a México, se guarda en una bodega comercial. Regreso a México a los 21 o 22 años, es cuando me doy a la tarea de empezar a rescatar cosas paulatinamente. Ha sido un proceso gradual”, compartió.

En la muestra que se inaugura hoy en el Colegio de San Ildefonso y que estará hasta el 24 de agosto, los visitantes podrán ver por primera vez imágenes de la infancia, adolescencia y adultez de Rosario Castellanos, como una de 1945 en la que se le ve con una falda roja de cuadros, otra en la que posa alegre acostada en la arena, una en la que está junto a Augusto Monterroso, otra en un examen de grado con Ricardo Guerra (su esposo) y Juan García Ponce, y otras en las que la poeta luce su embarazo.

Además de una carta que le escribió a mano a su madre en 1946 y otra que le envío a su padre, entre otros objetos más que dan cuenta de un aspecto humano de la autora de Rito de iniciación y Los convidados de agosto.

Un cielo sin fronteras

Cuándo: del 24 de abril al 24 de agosto

Dónde: Colegio de San Ildefonso

Horarios: martes a domingo de 11:00 a 18:00 horas

Localidades: $50 (el domingo la entrada es libre)

Sin éxito, restauración de tumba de la poeta

│ Por Adriana Góchez

Pese a los intentos que ha habido para rehabilitar la tumba de Rosario Castellanos en la Rotonda de las Personas Ilustres, en el Panteón Civil de Dolores de la Ciudad de México, las labores no se han concretado.

“Se han hecho intentos, pero creo que la única manera de que alguien tome en serio el tema de la Rotonda es que un día se reúnan todos los fantasmas célebres ahí y le vayan a jalar los pies, no sé quién”, dijo con ironía Gabriel Guerra, hijo de la poeta y periodista.

Explicó que la Rotonda de las Personas Ilustres le corresponde a la Secretaría de Gobernación, pero como está dentro del Panteón de Dolores, que administra la alcaldía Miguel Hidalgo, los procesos se vuelven más complejos.

“Es una mezcla muy rara, porque a la alcaldía le corresponde el panteón y la Rotonda a Gobernación. Entonces, nadie sabe. Hay delegados que en su momento hicieron hasta fiestas”, comentó al recordar aquella celebración de cumpleaños de 2014 que hizo en el lugar la actriz Claudia Cervantes.

