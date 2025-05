Artista acusa a Rocío Boliver de agresión sexual en performance

La performer Xitlalli Treviño acusó que en noviembre de 2023, durante un performance que presentó en el Festival Arte/Acción, fue presuntamente agredida sexualmente por la veterana Rocío Boliver, conocida como La Congelada de Uva, en el Faro Cosmos. Aunque presentó la denuncia ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, a dos años, la investigación no ha avanzado y lucha para que su caso no se archive, pues busca “justicia y que se hagan cargo los responsables”, dijo a La Razón.

De acuerdo con el relato de Xi-tlalli Treviño, el 27 de noviembre de 2023 se presentó encadenada como parte de su performance para que, después de interactuar con el público, la gente encontrara las llaves que estaban escondidas y la liberara. Sin embargo, durante la ejecución, una mujer que era espectadora y de quien después supo que se trataba de Rocío Boliver, la agredió sexualmente y la humilló.

El Dato: El Festival Arte/Acción afirmó que durante la presentación de Xitlalli Treviño, “Rocío Boliver respondió con una agresión sexual”.

Durante ese tiempo nadie del festival intervino, a pesar de que tenían previamente el guion de la artista y sabían que no formaba parte de su propuesta escénica. Pudo liberarse, porque una persona la defendió.

“Nunca mencioné que ella iba a ser parte… Ella invitó a la gente para que le dieran un falo, estuvo incitando a las personas a que me violaran, que me cortaran el pelo, me pasaran tijeras en el cuerpo. Ella iba a subir el nivel, si la chica que interviene no la detiene. Le decía: ‘Déjala’, pero ella respondía: ‘No la voy a soltar, porque ella así lo pidió’; estaba aferrada a destruirme, no iba a parar. Si alguien del público no me defiende, iba a subir el nivel de violencia”, compartió Xitlalli Treviño.

Acusó que vivió diversas formas de violencia durante el performance y reiteró que no se trató de una acción artística, sino de una agresión sexual.

“Quiero que el hecho no se tergiverse a lo artístico; ella lo quiso llevar a lo artístico. Lo que estoy tratando de decir es que no fue un performance, fue una agresión sexual que se salió de la línea del arte. Desde que ella menciona ‘qué chingadera de performance es el que haces’, me invalida, me discrimina. Fue un atropello a mi persona, desde el clasismo, el racismo, la violencia de género, una postura de poder por la trayectoria que ella tiene. Para mí es doloroso”, comentó.

En febrero de 2024, Xitlalli Treviño interpuso la denuncia ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México; sin embargo, no ha avanzado la investigación debido a que han considerado que las pruebas no son suficientes, pese a que ha mostrado dos videos que consiguió del momento en que ocurrieron los hechos.

El Tip: En redes, Rocío Boliver aseguró que un hombre que se identificó como el novio de Xitlalli Treviño le agradeció. La artista dice que no tenía pareja.

“Voy a la fiscalía, llevo las pruebas, hacen todos los peritajes. En enero (de 2025) volví a ir; me dicen que mi carpeta es muy grande, que es muy complicado el caso. Me dicen: ‘Mientras no tengamos los datos duros y las pruebas contundentes, no se puede hacer nada’. Tengo dos videos que me mandaron anónimamente. Ellos dicen que no se ve donde hay una violación equiparada, que es el delito de mi denuncia; señalan que sólo se ven tocamientos, que sólo se puede considerar agresión sexual, no violación. A pesar de que en el video y fotografías está muy claro y explícito el acto”, detalló Xitlalli Treviño.

La artista explicó que en los videos se ve de manera explícita cómo fue la agresión sexual. “Es muy delicado, porque hay víctimas que no tienen pruebas; no vas a grabar cuando te están violando, no sucede. Me parece delicado que no tuvieran la perspectiva de género”, señaló.

Xitlalli Treviño radica en Monterrey, Nuevo León, por lo que ha tenido que trasladarse a la Ciudad de México para darle seguimiento al caso. Decidió hacerlo público hace unos días en redes sociales, luego de que supo que Rocío Boliver, La Congelada de Uva, iba a impartir un taller en España.

“Ha sido una batalla impresionante. No puedo tener una vida normal a partir de esto; lo que me da rabia es que ella siga haciendo su vida, siendo pedagoga. Me parece incorrecto que esté ejerciendo la pedagogía”, dijo.

Compartió que, luego de hacer público su caso, personas que estuvieron el día de la presunta agresión están dispuestas a dar su testimonio.

“Hasta la fecha quedó en el archivo temporal. Sin embargo, ahorita estoy buscando otras formas de llevarlo, porque con la denuncia pública tuve testimonios de personas que estuvieron presentes”, dijo, y añadió que se han acercado a ofrecerle asesoría legal, ya que llevó su caso con una defensoría de oficio al no contar con recursos suficientes; además, asociaciones le han dicho que pueden acompañar su caso ante la fiscalía.

Xitlalli Treviño también señaló que los organizadores del festival no sólo no reaccionaron cuando ocurrió la agresión, sino que continuaron con sus actividades como si nada hubiera pasado.

“El director del Faro Cosmos en ese momento tampoco hizo nada, solo me decían ‘qué loco lo que pasó’, ‘el organizador me dijo tal vez lo hizo porque eres feminista y ella odia a las feministas’, mientras yo estaba llorando en un rincón sin saber lo que pasó. Ellos siguieron con el festival, no lo detuvieron; al día siguiente me dijeron: ‘¿vas a venir al cierre?’, pero cómo, lo que viví fue horrible”, contó la performer Xitlalli Treviño.

Dijo que no sólo fue revictimizada por la fiscalía y el festival, sino que sigue enfrentando las secuelas que ha dejado la presunta agresión sexual por parte de Rocío Boliver.

“Emocionalmente sigo destruida, hay una parte de mí que no se puede reconstruir, es lo más doloroso de una agresión: puedes hacer que haya una denuncia pública, pero no hay nada que repare el daño emocional. Desde entonces he tenido un miedo terrible a regresar al escenario”, compartió Xitlalli Treviño.