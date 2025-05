Reconoce agresión en contra de performer

"No hubo un consentimiento"

La performer Rocío Boliver, La Congelada de Uva, reconoció la presunta agresión sexual contra Xitlalli Treviño durante un performance que ésta última presentó en el Festival Arte/Acción en 2023. Sin embargo, justificó: “Lo defiendo como un hecho artístico”. Además, aceptó que el director del encuentro, conocido como Perras de Museo, nunca intervino para detenerla.

En una entrevista que concedió ayer al artista español RallitoX y que fue difundida en el canal de YouTube de éste, Rocío Boliver narró que durante el performance se embarró los dedos de crema y comenzó a agredir sexualmente a Xitlalli Treviño.

“Le metí los dedos”, declaró, y matizó que no supo dónde introdujo uno.

La Congelada de Uva también aceptó que no hubo un consentimiento por parte de la artista originaria de Monterrey, Nuevo León. Incluso dijo que el director del festival estuvo presente durante la presunta agresión sexual y no intervino, aun sabiendo que lo que ocurría no era parte del performance.

“El director se quedó parado tomando fotos y videos todo el tiempo, sabiendo que ella había pedido que nadie la tocara. Sabía cómo era su pieza, pero cuando me metí a interactuar, en ningún momento me dijo no... Perras de Museo dice que borró la documentación… (fue un festival) auspiciado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México”, declaró.

Xitlalli Treviño ha hecho hincapié en que esta presunta agresión sexual no ponga como excusa el arte. “Quiero que el hecho no se tergiverse a lo artístico. No fue un performance, fue una agresión sexual que se salió de la línea del arte”, dijo a La Razón el 14 de mayo.

En febrero de 2024, Treviño presentó la denuncia ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, a dos años, la investigación no ha avanzado y lucha para que no se archive.