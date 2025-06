Diego Prieto: Se relevará a la empresa por incumplimiento

Por incumplir con la seguridad adecuada en los museos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la empresa SSS Asistencia y Supervisión, S.A. de C.V., será relevada de estos inmuebles, entre ellos el Nacional de Antropología e Historia y el Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec, aseguró la noche de ayer en entrevista con La Razón, Diego Prieto, director de la dependencia federal.

“Hubo un incumplimiento. Ayer (martes) nos aseguró la empresa que iba a tener los elementos suficientes y no fue cierto, por lo tanto, la determinación es que en todos estos espacios donde hubo incumplimiento, tendremos que relevar a esta empresa, tenemos la legitimación, porque es posible establecer sanciones, que van desde la cancelación parcial o general de servicios hasta la rescisión de contratos, todo eso jurídicamente se va a resolver”, dijo.

El Dato: en 2020, Aristegui Noticias informó que SSS Asistencia y Supervisión, S.A. de C.V otorgó al INBAL servicios por hasta 152 mdp, a pesar de tener su permiso vendido para esta labor.

El director del INAH aseguró que hoy abrirán los museos Nacional de Antropología, el Nacional de Historia, el Nacional de las Intervenciones y el del Templo Mayor con apoyo de personal de los gobiernos de la Ciudad de México y Federal.

“Mañana (jueves) los museos con mayor afluencia de visitantes van a estar atendidos con una corporación pública que estoy a punto de confirmar. Ya tenemos un dispositivo para que mañana esté atendida la seguridad de vigilancia con elementos del INAH y de las corporaciones públicas que ya invitamos”, prometió.

¿De qué dependencias serán los elementos que los apoyarán para reabrir? Estamos en principio con el Gobierno de la Ciudad de México, y si es necesario entraría en refuerzo el Sistema de Protección Federal, como lo señaló la Presidenta (Claudia Sheinbaum) en la mañana, vamos a buscar que haya corporaciones de orden público y eso me lo van a confirmar en los minutos y horas posteriores. Lo más accesible sería restablecer los servicios que nos venía otorgando la Policía Auxiliar, que depende de la Secretaría de Seguridad Pública, cuyo titular es Pablo Vázquez, quien forma parte del equipo de Clara Brugada.

¿Este personal de seguridad operará de manera permanente o en lo que buscan otra empresa? Esperamos que no sólo sea permanente, sino progresivo, es decir, que podamos restablecer la presencia de corporaciones de orden público, ya iremos analizando, pero por ahora estamos priorizando los espacios que le mencioné, no podemos no tenerlos abiertos el día 5 de junio.

¿La compañía contratada por licitación qué experiencia tenía en seguridad de recintos culturales? Ellos han venido prestando servicios este año con el INBAL, hoy también platiqué con la directora del INBAL (Alejandra de la Paz) y ella me refiere que también ha tenido algunos incumplimientos, que yo no estaba enterado con anterioridad. Necesitamos que estas compañías se hagan cargo de ser responsables, que no se echen a cuestas tareas para las cuales no están suficientemente preparadas. Em este caso sí creo que hubo un error de cálculo, en el papel nos presentaron todo muy bien, todo magnífico, todo maravilloso, todo ajustado a los términos del anexo que acompañó la licitación pública, pero ya en el terreno, ya mostraron que no habían obrado plenamente con verdad.

¿La empresa les detalló cómo iba a ser la logística de incorporación a los recintos del INAH? Me reuní con ellos el lunes, me afirmaron que no era tan complicado, porque es un día que los museos del INAH quedan cerrados. El lunes empezamos a ver fallas, se lo planteamos a la empresa, me aseguraron que se restablecería el servicio a plenitud y revisaríamos centro por centro el martes, cosa que no ocurrió. El martes, por eso anuncié que la empresa tenía ese compromiso, dijeron que estarían en condiciones de prestar el servicio indispensable para el día de hoy (miércoles), hubo fallas.

¿Tenían capacidad para abrir los museos? En alguna medida sí teníamos el nivel de fuerza y elementos para abrir parcialmente, lo habíamos acordado con las organizaciones sindicales, pero decidieron insistir que fuéramos relevando a dicha empresa, no quisimos confrontar con la base trabajadora, aun cuando nuestra postura era abrir todos estos recintos de manera parcial. Ellos insistieron en su postura, en alguna medida tenían argumentos, entiendo que la autoridad tiene que estar atenta a lo que plantea la base trabajadora, son gente comprometida, hay que escucharlos aunque en algún momento dado pudieron haber exagerado el tema de su protesta, pero no importa, en el INAH sabemos que todo está sujeto a la revisión, a la polémica, al intercambio, siempre estamos abiertos al cuestionamiento, a la crítica y la autocrítica.

¿Cuál es el presupuesto que destina el INAH al área de seguridad y vigilancia? En lo que tenemos presupuestal, de junio a diciembre, sólo en la Ciudad de México son 80 millones de pesos, probablemente tengamos para atender la recomendación de la Presidenta de la República, aplicar un poco más de recursos.