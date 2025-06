Hallan siete obras de Silvestre Revueltas, una dedicada a su hija

Después de que salieron a la luz 25 piezas para piano que Silvestre Revueltas compuso en su juventud, se han encontrado otras siete obras más, entre ellas Coqueta para genio, que solía tocarle a su hija Eugenia cuando ella tenía cuatro años. Un hallazgo que permite conocer al importante artista en su faceta de padre, dijo a La Razón Víctor Barrera, director del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez (Cenidim).

“De Coqueta para genio, generosamente nos compartieron una digitalización de la obra. Me parece que es una pieza indispensable. La compuso para su hija Eugenia cuando ella era una niña chiquita, tendría 4 años. Tenemos a un Revueltas que no es el compositor, no es el pianista, no es el virtuoso violinista, vemos al papá que convive con su hija. Me emociona, porque pocas veces podemos ver a un compositor en esa faceta tan cariñosa y tan cercana”, detalló Víctor Barrera.

Las siete piezas, incluida Coqueta para genio, serán parte del libro Obras de juventud, una publicación que se complementó con los nuevos hallazgos. Para el director del Cenidim, la obra dedicada a Eugenia Revueltas será la cereza del pastel porque “muestra una faceta totalmente desconocida de Revueltas. Muy pocas veces tenemos el privilegio de conocer una obra musical de un compositor donde está el diálogo con su propia hija”.

TE RECOMENDAMOS: Para construir estadio Demuelen Ciudad de las Artes de Nayarit sin licitación

32 Obras formarán parte de la publicación de las nuevas obras de Silvestre Revueltas

No descartó que, como las 25 piezas para piano que ya se interpretaron ante un público, Coqueta para genio pueda presentarse. “La escucharemos pronto, la tenemos que compartir”, dijo.

Algunas de las otras obras que recientemente se encontraron son Allegro, Andante, Margarita y Otoñal. Víctor Barrera destacó que Silvestre Revueltas solía regalar sus obras, por lo que no es raro que sean halladas más.

Una de éstas, por ejemplo, se las presentó un pianista suizo que vivió durante muchos años en México. La grabó en nuestro país en los años 90, pero quedó fuera del radar. “Era la misma fuente, el mismo cuaderno que Revueltas guardó siempre”, añadió.

Víctor Barrera indicó que augura que en los próximos años seguirán aprendiendo más del célebre compositor de obras como La noche de los mayas, Sensemayá, Cuauhnáhuac, Esquinas, Janitzio, Danza geométrica, Ventanas y Redes.

“Silvestre Revueltas no deja de sorprendernos y no dejamos de aprender. En los próximos años tenemos garantizado que vamos a seguir conociéndolo, vamos a encontrar muchas sorpresas a lo largo de los próximos años”, comentó emocionado el director del Cenidim.

Por lo pronto, durante este mes de junio dedican un ciclo de conferencias y actividades para conmemorar el 125 aniversario del natalicio del compositor.

Este viernes las actividades continúan con el conversatorio “Ecos de Silvestre Revueltas: un encuentro de recuerdos”, a las 17:00 horas en la Librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, en el que Eugenia Revueltas, hija del compositor, compartirá memorias íntimas y perspectivas únicas sobre la vida y obra de su padre. Además, se proyectará la cinta que el artista musicalizó, Redes, codirigida por Fred Zinnemann y Emilio Gómez Muriel.

Mientras que el 20 de junio a las 18:00 horas en la misma sede, tendrá lugar la conferencia “La noche de los mayas y otras obras que No son de Revueltas”.

El ciclo finalizará con el concierto Revueltas. Obra para violín y piano, el 27 de junio a las 19:00 horas en la Librería Rosario Castellanos, en el que Víctor Barrera prometió que se interpretarán algunas piezas desconocidas. “Vamos a presentar obras conocidas, otras que son poco conocidas y algunas más que prácticamente desconocidas”, dijo.