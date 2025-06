¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 27 al 29 de junio?

Termina junio en medio del desconcierto: dudoso cese el fuego entre Irán e Israel; continuación de la guerra por la invasión de Rusia a Ucrania; extensión del conflicto Israel-Palestina; redadas violentas en contra de los inmigrantes en Estados Unidos; Trump y sus exabruptos; amenazas de ciclones en el territorio mexicano... / Presentamos aquí un catálogo de eventos culturales y artísticos para disfrutar con familiares y amigos en diferentes foros y sedes de la capital mexicana en este colofón semanal.

¿Cuáles son las mejores actividades en la CDMX este fin de semana?

1.- PRIDE en la CDMX

Este fin de semana hay diversas actividades, entre ellas la Marcha LGBT+, que bajo el lema “Diversidad sin fronteras: ¡Justicia, Resistencia y Unidad!”, tendrá lugar el sábado 28 de junio. Partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo de la CDMX. Arrancará a las 12:00 horas. También puedes visitar la muestra Pierre et Gilles. La construcción del símbolo, que recientemente se inauguró en el Museo Franz Mayer y que reúne 97 obras de los artistas íconos de la comunidad queer. También hay presentaciones de la Muestra de Prácticas Coreográficas De(s)generadas LGBTIQ+: Lukas Avendaño presenta No soy persona, soy mariposa en el Pabellón escénico a las 19:00 horas este viernes y el sábado Males on Pointe participa con un programa doble en el Teatro de la. Danza a las 13:00 y 19:00 horas.

PRIDE en la CDMX. ı Foto: Cuartoscuro.

2.- Mahler Monumental. OSN

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN), bajo la dirección artística de Ludwig Carrasco, presentan el programa Mahler Monumental, con el cual concluye la Primera Temporada 2025 de conciertos, titulada Fronteras. Las funciones se llevarán a cabo el viernes 27 de junio a las 20 horas y el domingo 29 de junio a las 12:15 horas, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

TE RECOMENDAMOS: En la CDMX Carlos Meléndez representará a México en el Philadelphia Latino Arts and Film Festival

La Sinfonía núm. 6 en La menor de Gustav Mahler, conocida como Trágica, es una de las obras más complejas y emocionalmente intensas. Compuesta entre 1903 y 1904, y revisada en 1906, esta sinfonía se distingue por su tono sombrío y su estructura dramática. Es una obra que explora los temas del destino, el sufrimiento y la fatalidad, ofreciendo una visión sombría y conmovedora de la condición humana. Una característica singular de esta sinfonía es la inclusión de un martillo gigante como instrumento orquestal. En el cuarto movimiento, Mahler indica que debe escucharse un golpe que describió como “el golpe de un destino que abate a un héroe como un árbol”. Originalmente escribió tres de estos golpes, pero posteriormente eliminó el último, ya que —según se cree— temía estar desafiando al destino.

Esta decisión resulta inquietante, ya que poco tiempo después de concluir la obra, Mahler enfrentó tres infortunios que han sido interpretados como paralelos a los golpes de martillo: la muerte de su hija María, su renuncia a la Ópera de Viena y el diagnóstico de una enfermedad cardíaca. Por estas coincidencias, muchos ven esta sinfonía como premonitoria, lo cual le añade una capa de misterio y tragedia.

Los boletos tienen un costo de entre 120 y 300 pesos y están disponibles en las taquillas del Palacio de Bellas Artes.

Mahler Monumental. OSN. ı Foto: Especial.

3.- Jardín Imaginado. Exposición

Bajo el título de JARDÍN IMAGINADO, la artista Leticia Vieyra presenta una variedad de esculturas, ensamblajes, arte objeto y collages que ha seleccionado de su vasta producción, obras que datan desde el 2005, que ya se han exhibido en museos de otros países, hasta las creaciones más recientes del 2025. La exposición se inauguró el pasado miércoles en la galería de Museo de Arte popular —Revillagigedo 11, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06050, Ciudad de México— y estará abierta hasta

La colección está formada por piezas creadas a partir de desechos o excedentes de la naturaleza, que la artista recolecta en selvas, desiertos, playas, ríos o desiertos. Especialmente le interesan aquellos que muestran cambios evidentes del paso del tiempo, cuando han perdido el verdor, las cortezas, incluso el esqueleto de una madera, un nopal, con residuos de polvo, insectos, humedad y fuego.

Vieyra nos revela que más allá de la apariencia sencilla de los materiales, existe un mundo oculto mucho más complejo donde se esboza la idea de lo divino. Materiales que están en vía de degradación, sencillos, humildes que al intervenirlos los transforma en arte, logrando el reconocimiento de la materia viva de alguna manera es un símbolo de algo que es la vida misma, como una revelación, quizá algo divino de que da el universo y que puede estar presente en una semilla que logra mostrar la maravilla de la materia viva en el universo.

JARDÍN IMAGINADO de Leticia Vieyra se inauguró el miércoles 25 de junio, en el marco de la Noche de Museos en la galería de Museo de Arte popular —Revillagigedo 11, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc. Ciudad de México—, y podrá visitarse hasta el 23 de septiembre del 2025.

Jardín Imaginado. ı Foto: Especial.

4.- Jazz y Gastronomía Gourmet

El Centro Cultural y Gastronómico El Convite celebra el 29 Aniversario de su fundación y anuncia el programa de conciertos y actividades para este fin de semana, que incluye una degustación de platillos gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el imaginario del chef Alberto Aguilar. Imperdibles los postres, vinos, cervezas, tequilas, aguas de frutas y otros tragos bajos los acordes sincopados del mejor jazz y otras músicas. Programación musical, Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. El Convite, orgullo de la colonia Portales Sur.

Viernes, 27 de junio: 20:00 horas. ANWAR MIRANDA Y ZAIRA FRANCO, Flamenco. Cuota de recuperación: 150 pesos. Sábado, 28 de junio: 15:00 horas. QUE SIEMPRE SI! Con Stephanie Delgado, Mariel Henry Rojo y Anna Arismendiz. No Cover Sábado, 28 de junio: 20:00 horas. PETITE CARAVAN con Vali Dávila, Alex Daniels y Axel Tamayo. Cuota de recuperación: 150 pesos.

Dónde: El Convite. Ajusco 79, bis. Colonia Portales Sur. CDMX

Jazz y Gastronomía Gourmet. ı Foto: Especial.

5.- Música UNAM

Música de cámara

La violinista neozelandesa Amalia Hall y el pianista mexicano Fernando Saint Martin ofrecen un recital con obras de Franck, Ysaÿe, Ravel, Clara Wieck (Schumann), Reena Esmail y Enrique Granados.

Sala Carlos Chávez: sábado 28 de junio, 6:00 pm

Orquesta Filarmónica de la UNAM

La OFUNAM cierra temporada bajo la dirección de su titular Sylvain Gasançon, el programa incluye las Variaciones sobre un tema rococó de Chaikovski, con el trompetista Sergei Nakariakov, además de Notaciones I-IV y VII de Pierre Boulez en conmemoración por el centenario de su nacimiento y obras de Aquiles Lázaro y Ravel.

Charla previa | Sala Nezahualcóyotl: sábado 28 de junio, 6:40 pm

Conciertos | Sala Nezahualcóyotl: sábado 28 de junio, 8:00 pm; y domingo 29 de junio, 12:00 meridiano

Música UNAM. ı Foto: Especial.

La FaM en la Chávez

Este programa incluye obras contemporáneas para guitarra a cargo de Alejandro Nava y Humberto Gutiérrez, como intérprete invitado.

Sala Carlos Chávez: domingo 29 de junio, 6:00 pm

Programa Coral Universitario (PCU)

En este concierto participarán estudiantes pertenecientes a distintas comunidades universitarias, quienes integran grupos corales como parte del PCU que tiene, entre otros objetivos, contribuir a la formación integral de los jóvenes. El programa lo integran canciones del folclore colombiano, brasileño y dominicano.

Sala Nezahualcóyotl: domingo 29 de junio, 6:00 pm

6.- Osmany Paredes Cuarteto. Concierto

Con más de tres décadas de trayectoria, una profunda formación clásica y una sensibilidad rítmica heredada de las raíces afrocubanas, Osmany Paredes regresa a México para reencontrarse con un público que, asegura, siempre ha llevado consigo. La cita es el sábado 28 de junio de 2025, a las 19:00 h, en el Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart). Paredes ha compartido escenario con figuras del jazz y la música latina como Richard Bona, Cachao y Bobby Carcassés, y ha llevado su propuesta por África, América, Asia y Europa. Vuelve a la Ciudad de México con una selección de temas que abarcan los cuatro discos que ha grabado como solista. Inside My Roots (2023), su más reciente producción, fue nominada al Cubadisco 2024, principal evento de la industria discográfica en el país caribeño.

“Será un repaso por mis composiciones de estos años: piezas de todos mis discos, algunos temas nuevos y también algunos estándares, adaptaciones de música urbana y latinoamericana. Trato de hacer un repertorio variado, siempre partiendo de los ritmos cubanos como el cha-cha-cha, la rumba, el bolero, el danzón, pero integrando elementos del jazz, la música brasileña y la clásica”, explica en entrevista. El programa incluirá composiciones como Cha 3 Am y New Contradanza, además de versiones personalizadas de clásicos como El Cumbanchero, en un formato que integrará bajo, batería y percusión. La improvisación será un eje central de la noche, en un viaje que conjugará la memoria musical de Cuba con la libertad expresiva del jazz contemporáneo.

El concierto de Osmany Paredes con su Cuarteto Piano Jazz se llevará a cabo el sábado 28 de junio a las 19:00 h en el Auditorio Blas Galindo del Cenart. La entrada general tiene un costo de 300 pesos.

Osmany Paredes Cuarteto. Concierto. ı Foto: Especial.

7.- La Voz del CANARIO

Recital poético- musical coordinado por las poetas mexicanas Araceli Amador y Ruth García. Participan con lecturas de textos los poetas Karina Lovk, Astrid Velasco, Alejandra Olson, Sergio H. García, Víctor Arta, Armando Alanís, Lorenza Ortega, Citlalli Romero, Adolfo Ramírez y Daro Soberanes. La cantante Susana López interpretará temas del cancionero latinoamericano y español: rancheras, trova, baladas y boleros.

Dónde: Deleitante Café. Medellín 247. Roma Sur. CDMX

Cuándo: sábado 28 de junio, 2025.

Horario: 15:00 horas / Entrada Libre

La Voz del CANARIO. ı Foto: Especial.

8.- Orquesta Sinfónica del Estado de México en el Cenart

El Centro Nacional de las Artes (Cenart) recibirá nuevamente a la Orquesta Sinfónica del Estado de México (OSEM) para interpretar un programa con obras emblemáticas: el Bolero de Maurice Ravel y la Sinfonía No. 6 en la menor, Trágica, de Gustav Mahler. El programa de esta velada abrirá con una de las obras más importantes del repertorio orquestal: el Bolero de Maurice Ravel, célebre por su estructura hipnótica, su crescendo ininterrumpido y su deslumbrante orquestación. Una pieza que, desde su estreno, ha fascinado por igual a melómanos y a nuevos públicos.

La segunda parte del concierto estará dedicada a la Sinfonía No. 6 en la menor, Trágica, del compositor austriaco Gustav Mahler. Monumental en escala y profundamente conmovedora, esta obra es una de las más desafiantes y apasionadas del repertorio sinfónico. A través de sus movimientos, Mahler plasma las intensas emociones humanas, desde la lucha interior hasta la aceptación del destino, envolviendo al oyente en una experiencia sonora de alto voltaje emocional.

Bajo la batuta de Rodrigo Macías, la OSEM promete una interpretación vibrante que resalte la fuerza expresiva y el poder transformador de la música sinfónica. Esta presentación reafirma su compromiso con la excelencia artística y su misión de llevar la música de concierto a públicos como embajadora cultural del Estado de México y a los principales escenarios de México, siendo el Auditorio Blas Galindo, uno de ellos.

Este concierto de la Temporada 152 de la OSEM se llevará a cabo el domingo 29 de junio, a las 17:00 h, en el Auditorio Blas Galindo. Entrada Libre

Orquesta Sinfónica del Estado de México en el Cenart. ı Foto: Especial.

9.- Entre Música de feria y Magueyes: los cuartetos de Silvestre Revueltas

La obra de uno de los compositores mexicanos más destacados del siglo XX, Silvestre Revueltas (México, 1899–1940), podrá apreciarse en el concierto Entre Música de feria y Magueyes: los cuartetos de Silvestre Revueltas, que se llevará a cabo en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes el sábado 28 de junio, a las 19 horas.

Organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera (CNMyO) y el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez (CENIDIM), el concierto estará a cargo del Cuarteto de Cuerdas de Bellas Artes, integrado por Ilya Ivanov y Carlos Quijano (violines), Félix Alanís (viola) y Manuel Cruz (violonchelo), y del Cuarteto Latinoamericano, conformado por Saúl y Arón Bitrán (violines), Javier Montiel (viola) y Álvaro Bitrán (violonchelo).

El programa incluye las siguientes obras: Madrigal para violín y violonchelo, Cuarteto núm. 2, Magueyes y Cuarteto núm. 4, Música de feria, interpretadas por el Cuarteto de Cuerdas de Bellas Artes. A continuación, el Cuarteto Latinoamericano interpretará Cuatro pequeños trozos para dos violines y violonchelo, el Cuarteto núm. 1 y el Cuarteto núm. 3, también de Silvestre Revueltas.

Entre Música de feria y Magueyes los cuartetos de Silvestre Revueltas. ı Foto: Especial.

10.- Concierto de la Orquesta Filarmónica de la Diversidad (OFIDI)

El estreno mundial de Jotos. Latido Imbatible y el debut en América Latina de Poema para violonchelo y orquesta integran el programa que la OFIDI ofrecerá en El Cantoral (Puente de Xoco s/n puerta A, en la alcaldía Benito Juárez) el domingo 29 de junio, a las 13:00 y 17:00 horas. La segunda parte del concierto rompe con la solemnidad de la música de concierto para atraer nuevos públicos al interpretar canciones de Lady Gaga, Madonna, Juan Gabriel y un popurrí de Britney Spears. Contará con la presencia de la cantante y drag queen Sonnata.

Como parte del Primer Encuentro Nacional 2025. Jotxs, Lenchxs y Vestidxs, en el que participan 40 músicos profesionales, habrá clases magistrales y espacios de convivencia, así como la organización de un contingente para la Marcha del Orgullo.

Dónde: El Cantoral. Puente de Xoco s/n. Colonia Xoco. CDMX

Cuándo: domingo, 29 de junio, 2025

Horario: 13 y 17 horas

Concierto de la Orquesta Filarmónica de la Diversidad. ı Foto: Especial.

11.- Concierto Orquesta Sinfónica del IPN

La Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional (OSIPN), presentará la Séptima Sinfonía de Dmitri Shostakovich, también conocida como “Leningrado”, una pieza escrita en medio del caos y la incertidumbre. Esta sinfonía nació en un mundo roto, pero con una convicción intacta: la música podía decir lo que las palabras ya no podían pronunciar. Antes de su estreno en 1942 en Leningrado, los músicos ensayaban la sinfonía con los dedos helados, con hambre en el estómago y metralla en las ventanas; aun así, tocaron frente a una ciudad sitiada porque esta obra no era sólo música: era un llamado a no rendirse. El sonido de la Séptima Sinfonía de Dmitri Shostakovich fue tan inmenso que logró cruzar fronteras, sacudir conciencias y convertirse en una de las piezas más emblemáticas del siglo XX.

Para recordar esta obra monumental, a más de 80 años de su creación, la OSIPN la ejecutará en una velada que invita a detenernos y redescubrir lo que la música puede enseñarnos sobre la humanidad, la esperanza y la resistencia interior.

Descripción: La Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional (OSIPN) interpretará una obra que ha atravesado el tiempo tocando fibras profundas en quien la escucha: la Séptima Sinfonía de Dmitri Shostakovich, también conocida como “Leningrado”. Una pieza escrita para la memoria, para el espíritu.

Evento: Orquesta Sinfónica del IPN: Primera Temporada 2025

Programa 13: La Sinfonía de la Victoria

Maestro Vladimir Sagaydo. Director artístico

Concierto: Dmitri Shostakovich. Sinfonía No 7 “Leningrado”.

Fecha y horario: sábado 28 de junio a las 13:00 horas

Donativo: 50 pesos para Público General / 25 pesos para Comunidad Politécnica, maestros e INAPAM

Lugar: Auditorio, Ing. Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, Avenida Wilfrido Massieu s/n, casi esq. con Avenida IPN Zacatenco.

Concierto Orquesta Sinfónica del IPN. ı Foto: Especial.

12.- Vestir la eternidad. Frida vista por Guillermo Kahlo

Con catorce piezas fotográficas del artista visual Guillermo Kahlo --sobrino-nieto de la pintora Frida Kahlo-- se inaugura hoy en el Centro Cultural San Ángel de la alcaldía Álvaro Obregón la exposición Vestir la eternidad. Frida vista por Guillermo Kahlo: muestra que explora la forma en que la artista plástica mexicana construyó su imagen pública, especialmente su vestuario. La instalación se enfoca en cómo la autora de Las dos Fridas usaba la ropa, especialmente los vestidos de Tehuana, para expresar su identidad, ocultar limitaciones físicas y conectar con sus raíces mexicanas.

La sugestiva mirada de Guillermo Kahlo, quien abrió la puerta del armario de su tía abuela en la Casa Azul y conformó un catálogo de emociones del espíritu de una creadora que vivió entre el encierro y la libertad. Los visitantes a la exposición serán testigos de la belleza privativa de prendas que acariciaban la piel que abrigaba un cuerpo herido. Zapatos, vestidos y accesorios de un ícono de la cultura mexicana. Frida en momentos íntimos y públicos, este catálogo fotográfico es una representación visual de esa legendaria mujer que hoy es un símbolo de fortaleza espiritual a nivel mundial.

Dónde: Centro Cultural San Ángel. Avenida Revolución s/n, San Ángel. CDMX

Cuándo: hasta el 29 de septiembre del 2025

Horario: de martes a domingo de 10:00 a 18:00 horas

Entrada libre

Vestir la eternidad. Frida vista por Guillermo Kahlo. ı Foto: Especial.

JVR