¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 1 al 3 de agosto?

Llega el verano con un agosto asediado por aguaceros imprevistos y presencia de un sol arisco que va y viene en los intervalos de una canícula que se ha convertido en espejismo. Presentamos aquí un catálogo de eventos culturales y artísticos para disfrutar con amigos y familiares en diferentes foros y recintos de la Ciudad de México en este colofón semanal.

1. La Peña de Pau y Odette

Regreso de esta singular peña poética auspiciada por Bulevar Arcoíris y coordinada por las poetas Paulina Rojas Sánchez y Odette Alonso. Esta vez leen una selección de sus textos los poetas Mariel Damián, Grissel Gómez Estrada, Israel Nicasio y Lucia Rueda. La librería El Último Encuentro pone a disposición de los asistentes un atractivo catálogo de volúmenes de segunda mano y novedades editoriales a precios asequibles.

Dónde: Librería El Último Encuentro. Puebla 45, segundo piso. Colonia Roma Norte. CDMX

Cuándo: Sábado, 2 de agosto, 2025

Horario: 18:00 horas

Entrada Libre

2. Los Ángeles. 88 Aniversario

Con motivo del 88 aniversario, el icónico Salón Los Ángeles alistas dos conciertos estelares en un despliegue de una variedad de ritmos clásicos y géneros innovadores que nos llevan de la nostalgia a la fiesta para rendir homenaje a casi nueve décadas de espectáculos, música y cultura popular mexicana. Fundado en 1937, este recinto ha sido un pilar del baile de salón en la capital, albergando generaciones de bailarines, artistas y amantes de la música tropical.

Su lema legendario: Quien no conoce Los Ángeles, no conoce México resuena dentro y fuera de sus tapias y de los tablones de su embaldosado. Ha sido escenario del desfile de Día de Muertos de la Ciudad de México (2024) o del Festival Internacional Cervantino (2022), entre otros eventos nacionales e internacionales. En la nómina de visitantes destacan escritores (Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez...), pintores (José Luis Cuevas...), escultores (José Soriano...), artistas en general, gente de a pie y pachucos.

Como actividad principal de esta festividad por el 88 aniversario está el BAILE TRADICIONAL DE ANIVERSARIO, el sábado 2 de agosto a partir de las 18:00 horas conformado por una marquesina integrada por Alberto Pedraza con su Ritmo y Sabor; La Internacional y Explosiva Sonora Dinamita, Los Reyes del Mambo de Richie Cárdenas; el sabroso Son Cubano de La Nueva Nostalgia; la música cadenciosa de Carlos Campos y sus 15 Campeones; el tradicional Danzón con la Orquesta de Chamaco Aguilar, la cantante mexicana Tania Matus; Las Musas Sonideras; y el ensamble de Baldomero Jiménez.

Los festejos prosiguen el sábado 9 de agosto en una programación de teatro, clown y poesía callejera de la icónica banda mexicana, Triciclo Circus Band; el surf y el rock instrumental de Sr. Bikini; el mundo de la música alternativa de la cumbia delirante de Tropikal Forever; la música de experimentación con fusión de diversos géneros de Insulini & Los Espantasuegras; y Mar de Nochenegra. Este cierre augura grandes sorpresas en los atajos de la cumbancha y la originalidad de nuevas propuestas musicales para jóvenes y adultos.

Donde: Salón Los Ángeles. Lerdo 206 | Colonia Guerrero. Centro Histórico. CDMX.

Cuándo: sábado 2 de agosto y sábado 9 de agosto, 2025

Horario: 18:00 horas

Boleto: 500 pesos

3. Baja California en Los Pinos

Portadoras de las tradiciones de Baja California llegan al Complejo Cultural Los Pinos para compartir su riqueza cultural los días sábado 2 y domingo 3 de agosto de 2025, en Baja California en Los Pinos. Como parte de la iniciativa México en Los Pinos, el público disfrutará de una cartelera que va del teatro a la música, de la narración oral a la danza contemporánea, y de la gastronomía a los talleres para infancias. Todo ello en un ambiente familiar que celebra la riqueza cultural del estado norteño.

La programación artística incluye la participación de Lizeth Marcela, con narración oral de leyendas bajacalifornianas; la pieza coreográfica Manuel, interpretada por el bailarín Alejandro Cervantes; el concierto de rock-pop “Me verás subir”, con Jesús Bautista, y un monólogo teatral que aborda la vida de la pintora mexicana, Frida Kahlo. Además, el grupo de danza folclórica con calabaceado mostrará el ritmo y la fuerza del norte de las poblaciones del norte del país al escenario de la Residencia Oficial del Pueblo de México.

Durante ambos días, el colectivo Nortestación instalará un módulo literario con editoriales independientes, en el que habrá libros de regalo y actividades para promover la lectura realizada por las y los autores de la región. Para el público infantil, habrá un taller de máscaras en el que crearán personajes inspirados en las culturas bajacalifornianas.

Para quienes busquen probar el sabor de la cultura alimentaria de Baja California, las Cocinas de Humo se llenan de aromas intensos y sabores del mar y del desierto, con platillos elaborados por cocineras tradicionales del estado. Mientras que en la Plaza Jacarandas y el Tejabán de Cencalli, artesanas y productores compartirán piezas textiles, objetos de madera y productos agroalimentarios originarios de la región.

Baja California en Los Pinos espera al público en un horario de 10 a 17 horas con acceso gratuito. El Complejo Cultural Los Pinos se ubica en Molino del Rey 252, Bosque de Chapultepec 1.ª Sección. Alcaldía Miguel Hidalgo. CDMX

4. Rituales del juego y la forma

El Museo de Arte Carrillo Gil (MACG), recinto del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), iniciará el ciclo de talleres Rituales del juego y la forma, con el objetivo de acercar a niñas y niños de entre 6 y 12 años al arte contemporáneo. Las actividades serán gratuitas. Este ciclo permitirá que las y los pequeños asistentes exploren, a través de un ritual lúdico que involucra el cuerpo, el sonido y la imaginación, experiencias vivas que conectan el arte con la percepción, la creatividad y la expresión activa.

En entrevista, Paulina Pacheco, adjunta del área de Educación del recinto, expresó que la intención es “mostrar que este museo también es de las infancias. El público infantil es un reto, pero nos encanta compartir el espacio con él. También queremos romper con la idea de que los museos son sólo para personas adultas y decirles a niñas y niños que el MACG es un espacio en el que pueden jugar”. El ciclo consta de cuatro sesiones, que serán impartidas por el tallerista Rodrigo Flores en el Espacio MACG del museo. “Ninguna sesión será igual a la anterior, y en cada una se trabajarán diferentes metodologías”, detalló.

El ciclo comenzará el sábado 2 de agosto con el taller Art Flow, que incluirá un recorrido especial por la exposición Ni origen ni torbellino y la creación de una obra colectiva inspirada en la música y el movimiento.

Dónde: Museo de Arte Carrillo Gil. Avenida Revolución 1608. San Ángel. Alcaldía Álvaro Obregón. CDMX.

5. El comienzo y Migrante. Danza

Con una reconocida trayectoria en la danza contemporánea, Rossana Filomarino (Roma, 1945) celebrará seis décadas de carrera profesional y 80 años de vida en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. Su compañía, DramaDanza, presentará las reposiciones de El comienzo y Migrantes, dos obras que abordan temáticas sensibles de la sociedad contemporánea. La función se llevará a cabo el sábado 2 de agosto a las 19 horas, dentro de la temporada Diversas Danzas, Diversos Cuerpos. Palacio de Bellas Artes, organizada por la Coordinación Nacional de Danza (CND) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

“Sesenta años de carrera se dice fácil, pero no lo es. Nunca he hecho lo que no me ha gustado y eso ha implicado daños colaterales. Sin embargo, me considero afortunada porque la vida me ha brindado la posibilidad de realizarme en el arte, de compartir con muchas generaciones mis conocimientos y algo más: mi ser, mi manera de ver la vida”, expresó Filomarino.

La coreógrafa, quien en abril pasado ingresó a la Academia de Artes tras décadas de trabajo ininterrumpido, subrayó: “La danza es mi vida. Bailo desde los cinco años; es decir, son 75 años en los que diariamente hago algo relacionado con la danza”.

La artista llegó a México a los veinte años. Ese mismo año no solo debutó en el Palacio de Bellas Artes, sino que se integró al movimiento renovador encabezado por Guillermina Bravo con el Ballet Nacional de México. En 1991 fundó DramaDanza, compañía con la que ha desarrollado un estilo propio: “Esto es lo que se llamó en su momento danza de autor, es decir, una producción completamente personal, a partir de conocimientos formales —como la técnica Graham— y no formales —como la danza butō—, con una visión ligada al arte dramático. Es el resultado de muchos años de investigación desde la teoría y el movimiento, como expuse en mi ingreso a la Academia de Artes”.

Para celebrar su trayectoria, Filomarino presentará dos piezas que, pese al tiempo, conservan plena vigencia e incluso han adquirido nuevas lecturas frente a problemáticas actuales: El comienzo —fragmento de la coreografía Sol de viento (1995)— y Migrantes (2019). Ambas piezas invitan a una mirada empática hacia el otro y, según la coreógrafa, reflejan problemáticas de largo aliento: “No se van a resolver en cinco o diez años; requieren procesos históricos más largos, donde el arte tiene un papel fundamental”.

Los boletos están disponibles en las taquillas del Palacio de Bellas Artes, con descuentos para estudiantes, maestros y personas adultas mayores (INAPAM).

6. Anima Mundi. Exposición

El concepto “anima mundi”, acuñado por Platón, se traduce como “el alma del mundo” y alude a la fuerza rectora del universo, que manifiesta lo divino a través de lo que experimentamos con nuestros sentidos. Inspirada por este concepto, la artista mexicana Sandra Pani presenta en la Casa Universitaria del Libro de la UNAM (CASUL) la exposición Anima mundi, la cual reúne la obra pictórica creada en específico para este espacio. Los lienzos de Pani son el punto de partida para detonar una conversación sobre los vínculos entre ciencia y arte, para lo cual se contará con dos presentaciones en las que participaran, por un lado, el escritor y divulgador de la ciencia, Pepe Gordon y, por el otro, el científico de la UNAM, José Franco.

La exposición será inaugurada el sábado 2 de agosto a las 12:30 pm, en el vestíbulo de CASUL, con la participación de la artista y la titular del recinto, Guadalupe Alonso Coratella. Posteriormente, a las 1 pm, se realizará la conferencia “Anima mundi: El corazón de la materia”, impartida por José Gordon.

Sandra Pani ha dedicado más de tres décadas a investigar visualmente la figura humana como una vía para acceder a lo invisible. A través de técnicas como el dibujo, el grabado y la pintura, su obra plantea una mirada que trasciende lo anatómico para indagar en lo esencial, lo que no se ve, pero se siente: la energía, la memoria, la transformación. Su formación en México, Inglaterra e Italia le ha permitido desarrollar un lenguaje estético que dialoga con la ciencia, la filosofía y la naturaleza, y que ha sido exhibido en múltiples espacios culturales dentro y fuera del país.

José Gordon es un novelista, ensayista, traductor y periodista cultural mexicano. Su trabajo en los medios de comunicación fue calificado por Augusto Monterroso como “dignificante de los programas culturales de la televisión”. Es creador y escritor de la serie Imaginantes ganadora en el New York Film Festival. Desde 2007, conduce y dirige La oveja eléctrica, revista de ciencia y pensamiento de Canal 22 que en 2013 recibió el Premio Nacional de Periodismo en divulgación científica y cultural.

Dónde: Casa Universitaria del Libro. Orizaba 24, Roma Norte. Cuauhtémoc. CDMX

Entrada libre

7. Exposición La imagen interceptada

Los archivos de Carla Rippey operan como borradores de pensamiento que se materializan a través de técnicas como el grabado, las transferencias, la fotografía intervenida, los collages, los libros de artista, las instalaciones y dibujos. La exposición La imagen interceptada, integrada por 120 piezas en dibujo, pintura, collage, escultura y cerámica, subraya cómo el archivo, más allá de ser solo una fuente visual, constituye una forma de pensamiento y una herramienta para organizar y comprender el pasado e interpretar el presente.

Carla Rippey (Kansas, Estados Unidos, 1950), hija de un fotorreportero y una madre dedicada a la literatura, comenzó a coleccionar diversos materiales a finales de los años setenta: fotografías, álbumes, revistas y periódicos y, más adelante, también contenidos provenientes de internet. Su proceso artístico combina la recopilación de imágenes con una lectura constante de noticias, literatura y análisis histórico. También mezcla lo artesanal con lo tecnológico, intersecando así lo arcaico con lo contemporáneo.

“En sintonía con los conceptos de ‘estética del collage’ y ‘fragmentación positiva’ acuñados por Lucy Lippard en los años setenta para describir el arte feminista, Rippey encuentra en la resignificación un medio para recomponer la realidad: cortar, mezclar y recontextualizar imágenes como acto curativo y político”, señala la curadora Tania Ragasol. “La imagen se convierte así en memoria activa, capaz de detonar significados personales y colectivos”.

Dónde: Museo Universitario del Chopo. La inauguración tendrá lugar el sábado 2 de agosto de 2025 a las 12 horas. Entrada libre. / También tendrá lugar un conversatorio el sábado 2 de agosto de 2025, a las 13 horas, Entrada libre

8. Jazz y Gastronomía Gourmet.

El Centro Cultural y Gastronómico El Convite celebra el 29 Aniversario de su fundación y anuncia el programa de conciertos y actividades para este fin de semana, que incluye una degustación de platillos gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el imaginario del chef Alberto Aguilar. Imperdibles los postres, vinos, cervezas, tequilas, aguas de frutas y otros tragos bajos los acordes sincopados del mejor jazz y otras músicas. Programación musical, Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. El Convite, orgullo de la colonia Portales Sur.

Viernes, 1 de agosto, 20:00 horas. ZOAR MIRANDA con Lary Ruíz Velazco, Luis David y Arturo Báez. Cuota de recuperación: 150 pesos

Sábado, 2 de agosto 15:00 horas. FAUSTO PALMA. No Cover

Sábado, 2 de agosto, 20:00 horas. Fer Ruvel jazz trío. Cuota de recuperación: 150 pesos

Dónde: El Convite. Ajusco 79, bis. Colonia Portales Sur. CDMX

9. Clásico en pantalla grande. El cine de ciencia ficción.

Del 2 de agosto al 19 de diciembre del año en curso, la Cineteca Nacional presenta la nueva temporada de Clásicos en pantalla grande con el ciclo El cine de ciencia ficción, compuesto por 20 películas que muestran diferentes perspectivas del género. Así, a través de una revisión periódica que parte de 1913 y llega hasta 1985, la selección ofrece un acercamiento progresivo de este tipo de narrativa.

El ciclo dará inicio en la primera mitad del Siglo XX el próximo sábado 2 de agosto. Con una función especial musicalizada por Deborah Silberer se presentará Un mensaje de marte (A message from Mars, 1913), de Wallet Waller, considerado por el British Film Institute (instancia responsable de su restauración), el primer largometraje de ciencia ficción, y que, en el ejercicio del género, incorpora tintes de humor.

Dónde: Cineteca Nacional XOCO

10. Charla y lectura con Hernán Bravo Varela y León Plascencia Ñol

Los poetas Hernán Bravo Varela y León Plascencia Ñol charlan y leen textos de sus cuadernos recientes publicados por ERA como parte del programa de festejos por los 65 años de la editorial. Ejercicios de respiración & El Estado Empresario Mexicano (Hernán Bravo Varela); Historial clínico (León Plascencia Ñol).

Dónde: Librería Mauricio Achar. Foro Expresarte. Librerías Gandhi. Miguel Ángel de Quevedo 121. Colonia Chimalistac. CDMX

Cuándo: viernes, 1 de agosto, 2025

Horario: 19:00 horas

Entrada libre

11. Programa de actividades gratuitas en el Jardín Escénico

El Jardín Escénico del Centro Cultural del Bosque invita al público en general a disfrutar de diversas actividades que se llevarán a cabo hasta el domingo 3 de agosto, con entrada libre. La compañía La Trouppe presentará Charivari, obra para infancias a partir de los 6 años, en los Caminos Escénicos el viernes 1 de agosto a las 13 horas. Ritmo, color y diversos objetos serán la base para armar un juego con sentido del humor.

Las actividades continuarán con la puesta en escena Lola, receta para cocinar una despedida, historia que se desarrolla mientras se cocina a fuego lento un caldo de pollo para compartirlo con todas aquellas personas que adeudan un adiós. A cargo de la compañía Radio Gorila (Baja California Sur), con dramaturgia de Cristóbal Barreto Heredia y dirección de Tanya Covarrubias, la obra se presentará en el Laboratorio de Creación Escénica el sábado 2 y domingo 3 de agosto a las 13 horas, para audiencias a partir de los 15 años. Cupo limitado.

El Pabellón Escénico será sede del montaje Dulces y amargos sueños, que aborda la vida cotidiana de mujeres indígenas tzotziles y su lucha por dignificar su identidad en un sistema patriarcal, colonialista y androcéntrico que las margina. Destacan las historias de niñas indígenas que adquieren responsabilidades adultas desde temprana edad, lo cual les impide disfrutar de su infancia. La obra es una producción de Teatro Comunitario de los Volcanes, con dramaturgia y actuación de Petrona de la Cruz y dirección de Raúl Pérez Pineda. Se presentará el sábado 2 de agosto a las 18 horas y el domingo 3 a las 17 horas. Para públicos a partir de los 15 años. Cupo limitado.

Dónde: Jardín Escénico del Centro Cultural del Bosque

Entrada libre

12. De puntada en puntada. Historia bordada

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas (DGCPIU), invita al público a la feria artesanal De puntada en puntada. Historia bordada, un espacio para celebrar el arte textil como testimonio vivo de la diversidad cultural de México.

Hasta el 3 de agosto de 2025, el encuentro se lleva a cabo en el Museo Nacional de Culturas Populares (MNCP), y reúne a 24 artesanas y artesanos de ocho entidades del país (Aguascalientes, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla y Veracruz), representantes de nueve pueblos indígenas: amuzgo, ayuuk (mixe), otomí, nahua, tsotsil, tzeltal, mazahua, mixteco y zapoteco. El objetivo del evento es difundir y promover los diversos tipos de bordados y tejidos que hay en el país, mismos que se adaptan a los gustos y necesidades del público.

Los asistentes encontrarán una destacada variedad de piezas bordadas con técnicas tradicionales y bautizadas con nombres como pepenado, hazme si puedes, punto de cruz, lomillo, costilla de ratón, hilván, relleno, cadenilla, aguja, corazón amarrado, atravesado, entre muchas otras; así como expositores de tejidos en telar de cintura con brocado.

Las técnicas que se utilizaron en la elaboración de las prendas en exhibición han sido transmitidas de generación en generación para su uso cotidiano, ceremonial y festivo, y también como una fuente de ingresos económicos. La expoventa se acompaña de actividades culturales y se proyectará el documental Saberes ancestrales de las mujeres milpaltenses; mientras que el 3 de agosto, a las 16 horas, se presentará música otomí con Graciela Sebastián Morales.

La feria De puntada en puntada. Historia bordada recibe al público en el Museo Nacional de Culturas Populares (Avenida Hidalgo 289, colonia Del Carmen, Coyoacán). La entrada es gratuita.

