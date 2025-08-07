Rolando Beattie ofrece una obra vertiginosa

El coreógrafo Rolando Beattie, recientemente galardonado con el Premio Nacional de Danza Contemporánea José Limón, presenta Ceguera—Tienes 2 segundos para pensarlo—2 segundos, una propuesta vertiginosa y con movimientos que expresan ferocidad, que aborda el ansia, el anhelo, la sociedad y la constante búsqueda del encuentro con el otro.

“La pieza está construida como una suerte de galería de retratos de humanidad, es muy vertiginosa: son 168 escenas que suceden una tras otra en espacios lumínicos muy acotados. La acción fundamental está en la búsqueda del encuentro con el otro, revela el anhelo por encontrarse al otro y la búsqueda permanente para tratar de coincidir”, compartió en entrevista con La Razón Rolando Beattie.

El Dato: El diseño sonoro es de Benito González, codirector de Quiatora Monorriel, y el de vestuario de Miguel Mancillas, director de Antares

Ceguera—Tienes 2 segundos para pensarlo—2 segundos se presenta hoy a las 20:00 horas en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes. Es una nueva versión de la pieza creada en 2013 por el también bailarín, quien eligió esta obra, porque se ha convertido en una pieza entrañable de la agrupación que dirige, Rolando Beattie Ensamble Danza Contemporánea.

“Estamos haciendo una segunda versión con un elenco mayor, de seis, pasó a nueve bailarines con algunos ligeros cambios en la perspectiva tonal, poética y estética de la pieza. La escogimos, porque en buena medida es entrañable; fue creada a partir de un proceso largo, profundo en el trabajo de la compañía. La escogimos, porque es una de nuestras piezas favoritas”, dijo Rolando Beattie, originario de Reynosa, Tamaulipas.

El título del montaje no alude a la incapacidad orgánica de ver, sino a la incompetencia que tienen las personas de ver la esencia del otro, lo cual puede generar fracturas.

“Tengo la sensación y, de ahí parte un poco la idea, de que uno no percibe al otro como el otro; en las relaciones interpersonales, uno construye al otro de acuerdo a sus propias expectativas; nos inventamos al otro. Tiene que ver con nuestras expectativas, nuestra percepción de lo que alcanzamos a observar de la naturaleza de la otra persona o de su personalidad. La persona que yo invento, cumple o no con mis expectativas”, explicó.

La pieza se adentra en cómo hay un necesidad de hallar coincidencias y acompañamiento del otro. “Eso surge a partir de esa ansia de la soledad en la que estamos; nacemos y morimos solos; en el trayecto nos acompañan algunos otros. Dicho de una manera muy norteña, no tenemos llenadera; uno piensa que el otro puede soportarte, sostenerte, acompañarte, pero uno está solo”, expresó sobre la obra que se presenta en la temporada Diversas Danzas, Diversos Cuerpos. Palacio de Bellas Artes.

CeguerA...

Cuándo: jueves

7 de agosto

Dónde: Sala Principal del Palacio de Bellas Artes

Horario:

20:00 horas