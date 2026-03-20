Pedro Trueba vuelve a los orígenes de su arte

Después de 32 años de haberse recibido de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y 34 de su primera exposición en la galería de la institución, el artista Pedro Trueba vuelve a los orígenes con la muestra Transitar la imagen, de la forma al espacio, en la que reúne 50 piezas de reciente creación en las que explora temas relacionados con la arquitectura, lo abstracto y lo conceptual.

La exhibición, que se inauguró ayer en la Galería María Luisa Dehesa de la Facultad de Arquitectura, incluye óleos, acrílicos, técnicas mixtas, acuarelas y obras con relieves. Destaca una pieza que concibió en 1992 cuando todavía estudiaba en la institución académica. El resto es de reciente creación.

El Dato: Pedro Trueba impartirá un taller en Cancún, Quintana Roo, a niños con autismo. Las obras que creen los infantes se subastarán.

Para Pedro Trueba, esta exhibición “es como volver al origen de todo”, pero también la demostración de cómo ha cambiado su arte a lo largo de décadas. Ha transitado de la acuarela a las pinturas de gran formato, además de incursionar en técnicas como óleo o acrílico. O también se ha dedicado a la escultura.

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“Soy partidario de la evolución en el arte. En los últimos años me ha interesado abordar temas abstractos y conceptuales, pero nunca he dejado el realismo. En esos temas abstractos está lo que vivimos, lo que vemos, por ejemplo, ciudades, animales, reflejos, pero también sentimientos como la fuerza, la pasión, la energía, la luz, la pureza o la paz”, compartió.

Otra pieza que destaca es Descifrando códigos, “una obra abstracta, pero pensando en un tema arquitectónico urbanístico. Quizá es el primer momento de los sentimientos de un arquitecto a la hora de hacer un plan urbano”, explicó.

En los lienzos que presenta, Pedro Trueba hace cruces entre la arquitectura y la pintura, a través de las perspectivas y los puntos de fuga, conjugados con recuerdos de ciudades que ha visitado durante varios años.

En sus obras también está presente lo abstracto y el movimiento, pues siempre le ha interesado reflejar el dinamismo de la vida y de los objetos.

“Lo último que he estado haciendo es tratar de darle mucho movimiento y expresión al tema que estoy pintando, que se sienta que está en movimiento, que está en vibración, que quiere transmitir algo”, dijo.

Y es que a través del movimiento, continuó, “represento la energía, la fuerza. Todo está en movimiento en la vida, nada permanece estático”.

Con esta nueva exposición, Pedro Trueba espera que estudiantes y profesores aprecien la arquitectura desde una perspectiva más artística.

“La idea es motivar, sobre todo a los alumnos y a los profesores, para que vean la arquitectura también desde un punto de vista artístico, no tan técnico, porque a mí la vida me llevó a estudiar arquitectura, pero hago arte”, comentó.

La muestra Transitar la imagen, de la forma al espacio estará abierta al público hasta el próximo 27 de junio.

Transitar la imagen, de la forma al espacio

Cuándo: hasta el 27 de junio

Dónde: Galería María Luisa Dehesa de la Facultad de Arquitectura