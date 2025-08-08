La Gran ola, ternurines y más llegan al Franz Mayer

Bajo la ola de Kanagawua (conocida también como La Gran Ola), de 1831, de Katsushika Hokusai, que sorprendió a los impresionistas europeos, incluido Vincent van Gogh, los también asombrosos grabados de Utagawa Kunisada o de Utagawa Hiroshige, los famosos ternurines, bocetos de Sailor Moon y artículos de Doraemon llegan por primera vez a México directo del Victoria & Albert Museum (V&A) de Londres para que los visitantes del Museo Franz Mayer hagan un viaje por siglos de arte y cultura nipona.

La exposición Japón: del mito al manga, que abre hoy al público, a través de 150 objetos y obras, enlaza la gran tradición nipona llena de mitos, leyendas y naturaleza con aquellos mangas, personajes y creaciones que hoy forman parte del imaginario colectivo mundial, como Astro Boy, Transformers, los Supercampeones, Hello Kitty y Dragon Ball.

El Dato: Durante el recorrido podrás hacer tu origami, crear un manga y ver algunas producciones audiovisuales niponas.

“Decidimos no ponerlo en orden cronológico, queríamos tener algo histórico junto con algo contemporáneo, porque el pasado es una inspiración para la creatividad en la actualidad. Queremos hacer ese vínculo. Tenemos historias que llevan mucho tiempo, como el conejo en la luna que vino del budismo; luego vemos el manga arraigado en la cultura japonesa, pero se ve la influencia de otras culturas. Ese florecimiento de contar historias llega a todos los ejes de la vida, sale del manga y llega a objetos”, compartió ayer, previo al recorrido de prensa por la exposición, Mary Redfern, curadora del museo V&A.

Por tal motivo, en la muestra, que se divide en cuatro ejes —”Cielo”, “Mar”, “Bosque” y “Ciudad”—, los visitantes verán el hermoso grabado Amanecer en Susaki el día del Año Nuevo, de Utagawa Hiroshige; jarrones decorados con cuervos y cerezas de Namikawa Sōsuke, artista nipón que convirtió el esmalte cloisonné en un medio artístico, en diálogo con un peluche del famoso videojuego Ōkami. La pieza de mediados de 1800, Conejos haciendo mochi en la Luna, de Harada Keigaku, junto a modelos de mochi, famosos pasteles de arroz con los que se conmemoran las celebraciones japonesas.

Como la exhibición fue concebida durante la pandemia de Covid-19, periodo en el que era imposible viajar, se presenta como un gran recorrido para el público. Para esta versión en México se incluyeron más piezas del V&A y se añadieron de otras colecciones, como los museos Carrillo Gil y el del Juguete Antiguo.

“Esta exposición inició en la pandemia. Una colega pensó en un momento en que no se podía viajar, hacer un viaje a Japón a través de los objetos. Esa travesía increíble nos ha traído a México; eso es algo que no habíamos anticipado. Es la primera vez que una exposición del museo viene a México”, detalló la curadora.

Entre los objetos que se agregaron del acervo del V&A está Conejos haciendo mochi en la Luna y un florero de bienvenida en forma de bambú.

En la exposición pensada fundamentalmente para juventudes e infancias, sin duda uno de los mayores atractivos es La Gran Ola, que incluso ha requerido que el museo contrate un policía de la Policía Bancaria e Industrial para su resguardo. También resaltan los fotogramas de animación y bocetos de Sailor Moon, mangas de los volúmenes 5, 6 y 9 de One Piece y objetos relacionados con el pez gato namazu, que se ha convertido en un símbolo de los terremotos que amenazan a Japón y el cual incluso se ha usado de mascota de prevención de desastres, o las criaturas mitad pez, que durante el Covid-19 simbolizaban la protección contra las enfermedades. Además del grabado Montañas de primavera, no.2, de Toyota Hokkei, quien retrató a Yamauba, una bruja mítica de la montaña.

En el último núcleo, ambientado como las grandes ciudades de Japón, están el impresionante grabado Procesión en el puente de Nihonbashi en la capital oriental, de Utagawa Hiroshige II, la pieza Tokyo vertiginoso, de Shigetoshi Furutani, hasta Transformers, libros relacionados con los yōkai, seres sobrenaturales que cambian de forma, importantes en el folclore japonés y que sirvieron de inspiración para los mangaka; vestimenta de moda nipona, una arrocera de Hello Kitty, un Tamagotchi, un muñeco de Astro Boy, que en la mitad se ve cómo está hecho por dentro, y mangas de Supercampeones.

Japón: Del mito al manga

Cuándo: a partir del 8 de agosto

Dónde: Museo Franz Mayer

Horarios: martes a domingo de 10:00 a 17:00 horas

COSTO: 180 pesos