Golpe a la cultura, proponen recorte de casi dos mmdp

En el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 se contemplan menos recursos para el sector Cultura, que pasará de 15,081.5 millones de pesos —recursos recibidos para el Ejercicio Fiscal de 2025— a 13,097.4 millones de pesos, una reducción de casi dos mil millones, es decir, 13.1 por ciento menos.

Entre las dependencias más afectadas están el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que pasaría de 5,901.9 millones de pesos a 4,613.4 millones de pesos, es decir, 1,288.5 millones menos. Mientras que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), que tuvo una asignación de 4,886.3 millones en 2025, ahora tendría 3,943 millones de pesos, lo cual significa 943, 367.6 millones menos.

Al ser consultado sobre el PPEF ayer, el director del INAH, Joel Omar Vázquez Herrera, comentó que el instituto requeriría de entre 6.5 y siete mil millones de pesos. “Lo tenemos muy analizado, sería muy importante contar con un presupuesto entre 6.5 y siete mil millones de pesos. Con eso sería para nosotros más que suficiente. En los últimos años, las ampliaciones presupuestales y los recursos federales nos han permitido llegar a esas cifras para solventar todos los compromisos”, dijo Joel Omar Vázquez Herrera durante la conferencia en la que se dieron a conocer las actividades de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH), en el Museo Nacional de Antropología.

Dijo que “nunca va a haber recursos que alcancen. Siempre en todos los ámbitos del Estado mexicano, será importante contar con mayores recursos. La Presidenta (Claudia Sheinbaum) nos ha dicho que va a apoyar al sector cultural, al instituto. Con ampliaciones líquidas podemos solventar todos los retos y los desafíos que tenemos en materia presupuestal para el instituto y no dudo que también así suceda para el sector cultural en México”, externó.

Comentó que hasta ahora no ha platicado del tema con la secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, pero pronto se reunirán. “Apenas voy a tener una sesión con ella para platicar al respecto y revisar el tema”, dijo.

En el PPEF también se contemplan algunos mínimos aumentos, en la Dirección General de Vinculación Cultural, que pasaría de más de 331 millones 285 mil a 334 millones 758 mil; la Dirección General de Cultural Populares, Indígenas y Urbanas, que de 147 millones 423 mil, ahora tendrá 155 millones 936 mil. Además, la Subsecretaría de Desarrollo Cultural, que pasa de 625.5 millones de pesos en 2025 a 692.8 millones de pesos para 2026.

Pese a que en el nuevo Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura se suprimió la Subsecretaría de Diversidad Cultural y Fomento a la Lectura, se prevé que tenga un presupuesto de 738 millones 963. Lo mismo ocurre con la Dirección General del Centro Nacional de las Artes (210 millones 237 mil), la Dirección General de la Fonoteca Nacional (13 millones 162 mil pesos) y la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (76 millones 141 mil asignados).

Algunos recursos propuestos en el PPEF