Encuentro de Poetas honra a José Martí

Hoy se inaugura El Tercer Encuentro de Poetas Iberoamericanos en la Ciudad de México con Cuba como país invitado. Ocasión para rendir tributos a José Martí, precursor del Modernismo Hispanoamericano, y a Lina de Feria, destacada poeta de la Isla. La Medalla Fray Luis de León de Poesía Iberoamericana que patrocina el Ayuntamiento de Salamanca, en España, será otorgada al poeta cubano Waldo Leyva.

Apertura hoy a las 18:00 horas en la Casa del Poeta Ramón López Velarde con la participación del cubano Félix Anesi, los poetas chilenos Jaime Ignacio Magnan Alabarce y Víctor Munita Fritis, la poeta boricua Tania Anaid Ramos González, y los poetas mexicanos Javier Jaén, Hortensia Carrasco Santos, Ana Bertha, Vane L. González y Rubén Rivera.

“El acto central será la entrega de la Medalla Fray Luis de León a Waldo Leyva en las instalaciones de la Unión Nacional de Escritores y Artistas Cubanos (UNEAC). El lema: ‘Al corazón del amigo, abre la muralla. Al veneno y al puñal, cierra la muralla’, versos del gran poeta cubano Nicolás Guillén, sustenta la realización de este diálogo lírico iberoamericano”, dijo a La Razón la poeta Carmen Nozal, coordinadora del Encuentro.

Participan poetas de Cuba, Puerto Rico, Chile, Argentina, El Salvador, Bolivia, Nicaragua, Costa Rica, Alemania, Irán, España y México con lecturas de textos en actividades presenciales en diferentes sedes con entrada gratuita.

“Están programadas lecturas públicas, mesas de diálogo, visitas a comunidades y recordatorios a plumas mexicanas fallecidas: el traductor y poeta José Vicente Anaya, la poeta y editora Una Pérez Ruiz, el poeta, crítico, ensayista, editor y gestor cultural Fernando Salazar Torres y el investigador Ursus Sartoris”, detalló.

Después de su paso por la CDMX, del 21 al 29 de septiembre llegará a La Habana, Cuba. Además, “tendremos numerosas actividades en Hidalgo, Michoacán y Quintana Roo. Contaremos con la presencia de Hermann Bellinghausen, Guadalupe Lezama, Miguel Aguilar Carrillo, Lorena Garduño y Lucía Rivadeneyra”, dijo.

3ER Encuentro de Poetas Iberoamericanos 2025

Cuándo: del 11 al 29 de septiembre

Dónde: algunas sedes en México son la Casa del Poeta Ramón López Velarde y la Sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes