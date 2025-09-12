Celebran la libertad con humor gráfico

Más de mil 600 caricaturas provenientes de 65 países, entre ellos China e Irán, se exhiben en la décima exposición internacional Caminos de la Libertad. Desde la sátira y el ingenio se abordan temas como la opresión de mujeres en el Medio Oriente, la censura creciente en diversos países, la migración y los conflictos armados, a través de los cuales se espera que el público reflexione sobre los desafíos de la libertad en el mundo actual.

En la exhibición, que estará abierta hasta el 30 de septiembre en el Museo Casa del Risco, destacan las 316 caricaturas de Irán, situadas antes del estallido del conflicto con Israel.

Los asistentes podrán ver las tres caricaturas que obtuvieron los primeros lugares en la convocatoria. El primer puesto lo ocupa el iraní Heibat Ahmahi, quien muestra a unas personas haciendo reverencia a un rey; sin embargo, tienen cara de desconcierto, porque un hombre vestido de payaso le da la espalda al monarca inclinándose.

El segundo lugar lo ganó el iraní Bahman Jalili Nokandeh por la caricatura de una niña que sostiene unos globos y está empezando a volar entre edificios y casas destruidas. Y el tercer puesto lo obtuvo la iraní Nooshin-Tahvaldari, quien representó a una ciudad destruida por un bombardeo, donde se aprecia a hombres armados caminando entre las ruinas, que contrastan con unas palomas blancas que vuelan.

Asimismo, se apreciarán las caricaturas que obtuvieron una mención honorífica, como FadiToOn, del noruego Fadi Abou Hassan; o la pieza en la que se observa a una paloma blanca destruyendo con su pico a un tanque militar, de la dibujante iraní Nooshin-Tahvildari.

“Cada obra es un espejo crítico del mundo actual y una invitación a reflexionar sobre lo que significa realmente vivir en libertad”, se detalló.

Caminos de la Libertad

Cuándo: hasta el 30 de septiembre

Dónde: Museo Casa del Risco

Horario: de martes a domingo de 10:00 a 17:00