Apertura del Dolores Olmedo con colección completa

A MESES de que el Museo Dolores Olmedo anunciara su reapertura y de una lucha vecinal en la que se logró que la valiosa colección se quedara en el recinto, ayer la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que el inmueble abrirá sus puertas el 30 de mayo como parte de la agenda cultural rumbo al Mundial de Futbol y aseguró que se exhibirán todas las obras del acervo, incluidas las de Frida Kahlo y Diego Rivera.

“Destaco la reapertura del Museo Dolores Olmedo y su colección permanente de obras de Frida Kahlo y Diego Rivera. La mayor colección de ellos va a estar en el Museo Dolores Olmedo, en Xochimilco”, dijo en conferencia de prensa en la que anunció las actividades culturales con las que pretende convertir a la capital en un “gran museo vivo”, en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Asimismo, la secretaria de Turismo local, Alejandra Frausto, celebró la reapertura y que las piezas sigan en La Noria, pese a que cuando fue titular de la Secretaría de Cultura federal, en el sexenio pasado, se anunció que las obras del recinto se trasladarían al Parque Aztlán, sin que alguna instancia de dicha dependencia interviniera, pese a que hay piezas con Declaratoria de Monumento Artístico y de que la última voluntad de Dolores Olmedo fue que el acervo se quedara en Xochimilco.

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“La colección más grande de Fridas que existe en el mundo está en Xochimilco; está en el Museo La Noria, que a partir de mayo no saldrá de México. Si quieren ver a Frida, tendrán que venir a esta ciudad. También es la colección más grande de Diegos que existe. Es una colección hecha por Dolores Olmedo y es una forma de vivir, de entrar a ese museo”, dijo Frausto.

Fue derivado de la lucha del colectivo Defendamos el Museo Dolores Olmedo, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que no se trasladará la colección del recinto a ningún nuevo museo en el Parque Aztlán.

Respecto a la agenda cultural en la capital del país durante la justa deportiva, se detalló que se sumarán 17 museos con más de 100 actividades, entre éstas la exposición La Diosa Redonda, en el Museo de la Ciudad de México; las más de 15 mil piezas que se exhibirán en el Museo Yancuic, y el Museo Memoria y Tolerancia mostrará la relación del deporte con lo social.