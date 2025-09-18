Por sus 80 años, los estudios Churubusco muestran sus tesoros

El guardián Luis Alfredo González, El negro, posa en una de las tres bodegas.

Entrar a una de las tres bodegas de los Estudios Churubusco es adentrarse a los cientos de tesoros y curiosidades que han sido parte de largometrajes rodados en estos históricos foros que este mes cumplen 80 años de existencia, o se han filmado en diversos estados del país. Es admirar un cráneo real con piedras de colores incrustadas, el cual originalmente se usó en Apocalypto y después se utilizó en la serie Hernán, juguetes antiguos que fueron parte de la cinta de terror Visitantes, protagonizada por Kate del Castillo; y artículos antiguos empleados en la producción Y llegaron de noche, estelarizada por el actor Eugenio Derbez.

Posa con la proa del Titanic. ı Foto: Carlos Mora

El guardián de estos objetos es Luis Alfredo González, El negro, quien desde hace 45 años trabaja en los Estudios Churubusco, creando utilería y efectos especiales de diversos filmes que se han rodado en los famosos foros, en estados del país y otras naciones, desde Titanic, en Rosarito, Baja California, hasta la adaptación de El amor en los tiempos del cólera, en Cartagena, Colombia, y Apocalypto, de Mel Gibson, en Veracruz.

El crew de Titanic en Rosarito. ı Foto: Carlos Mora

El Dato: El 14 de septiembre de 1945 inició el primer rodaje en Estudios Churubusco. Fue con la película La morena de mi copla, bajo la dirección de Fernando A. Rivero.

“Mi bodega es más como un anticuario”, dice orgulloso a La Razón Luis Alfredo González, mientras muestra relojes antiguos, lentes de época, candelabros, juguetes de los años 40 y 50, encendedores que se usaban durante la Segunda Guerra Mundial, fotografías antiguas y cuadros con imágenes de figuras históricas.

Cráneo de utilería. ı Foto: Carlos Mora

“Varios de estos juguetes —un apache o un elefante de circo— los usé en la película Visitantes con Kate del Castillo. Son los que tenía el niño en el cuarto. Tengo una colección de relojes, de relojes alemanes y unos con porcelana enfrente. Trastes viejos de latón y bronce. Casi todo son antigüedades”, comparte Luis Alfredo González, de 69 años.

Escena de la cinta Duna de David Lynch, en 1982. ı Foto: Carlos Mora

8 foros y seis salas de posproducción tienen los Estudios Churubusco

Entre sus objetos más preciados conserva una daga de obsidiana y otra de metal, que se utilizaron para el rodaje de Apocalypto, un cráneo real pintado de color dorado y otro de utilería con piedras de colores incrustadas. Además, todo tipo de armamento que se usó para la película rodada en Catemaco, Veracruz.

Juguete que usa para rodajes. ı Foto: Carlos Mora

“El rodaje duró un año y todo lo maquilamos nosotros… Todas las armas y la ciudad las hicimos nosotros”, cuenta quien hizo parte de los efectos especiales de la película de Dragon Ball: “Yo estoy acá arriba (en Estudios Churubusco) cuando Goku avienta el Kame Hame Ha. Cuando la avienta, abro las llaves para que se vea el fuego”, recuerda.

El negro (centro), descansando durante las filmaciones de la película. ı Foto: Carlos Mora

También creó la utilería y decoración que se usó para el rodaje de Amores perros, de Alejandro González Iñárritu, quien rodó hace 25 años el filme en los emblemáticos foros ubicados al sur de la ciudad.

La bodega no sólo está llena de objetos con interesantes historias, sino también de las vivencias que guarda en su memoria Luis Alfredo González, como la vez que Arnold Schwarzenegger grabó en Estudios Churubusco.

El macahuitl es un arma utilizada en el México prehispánico. ı Foto: Carlos Mora

“Robert De Niro filmó también aquí una película. Sale como de unas bodegas y empieza a disparar con las manos y las pistolas, sin balas, pero iba marcando los disparos y se ve mal”, rememora Luis Alfredo González, quien es más afín a los efectos especiales que se crean de manera artesanal.

También recuerda cuando se rodó Veneno para las hadas, de Carlos Enrique Taboada. Ésa es una de mis películas favoritas de Taboada. Salgo yo, porque un extra no podía entrar al agua; salgo disparando. En el filme, me matan, caigo al agua y tenía que cuidar que no se perdieran las armas. Aquí yo iba haciendo mis pininos en la utilería”, cuenta.

Dagas de obsidiana: la de la izquierda es original y la derecha es una réplica. Atrás vemos un cráneo real utilizado en varias producciones. ı Foto: Carlos Mora

Para Luis Alfredo González hacer este trabajo es un orgullo, pues además le tocó aprender de las grandes figuras del cine mexicano.

“Es un orgullo. Además, aquí hay un legado que te enseñaba la gente de las películas de los 50. Luego sí te decían: ‘¡Chamaco! ¿Usted qué chingados hace aquí?’. Eran muy meticulosos, muy detallistas en todo lo que hacían. Te enseñaban a ser responsable. Nosotros fuimos aprendiendo de todo eso”.

Dicho aprendizaje le ha permitido hacer hazañas que se creían imposibles, como cuando uno de los carros alegóricos que se necesitaba para la película Troya se quedó varado en la aduana y él resolvió cómo fabricar uno idéntico. La producción no creía que un mexicano estuvo atrás de esa heroica labor durante el rodaje en Los Cabos, Baja California Sur.

El director Mel Gibson posa con actores en la locación de Apocalypto. ı Foto: Carlos Mora

“Yo hice el carro alegórico de Brad Pitt, porque el verdadero que venía de Malta estaba en San Diego detenido en la aduana y al otro día se filmaba. Con las fotos lo hice en un día, de las nueve de la mañana a las diez de la noche”, cuenta, y recuerda que el director Wolfgang Petersen no creía que era otro carro.

“‘¿Cómo hicieron eso?’, preguntó y le respondieron: ‘Un mexicano lo hizo’. ‘¿Cómo? Lo quiero conocer’, dijo. Me llevaron a que lo conociera, me agradeció, porque salvé la producción”, comparte quien también se encargó de hacer las chozas que aparecen en Troya, filme en el que también actuaron Sean Bean, Diane Kruger y Eric Bana.

Comparte que los que estaban a cargo de la producción, cuando fue avanzando el rodaje en otros países, les comentaron la rapidez de los mexicanos. “Después me explicaban el tiempo que se tardaba la gente de Malta para hacer una cosa. Me decían: ‘Una semana para hacer una chingadera de éstas. Y tú en un día te hiciste el carro alegórico”, dice.

UNA AVENTURA EN TITANIC. Luis Alfredo González también trabajó en el rodaje de la clásica película Titanic, dirigida por el célebre cineasta James Cameron y protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Narra que originalmente se iba a filmar en los Estudios Churubusco, pero se tenían que modificar los foros, así que finalmente se trabajó en Rosarito, Baja California.

“Nosotros empezamos a montar y desmontamos al final del rodaje de Titanic. Era el jefe de utilería e hicimos la parte del barco que se quiebra, la proa. No había un plano, no había nada y nos lo dieron a mi amigo y a mí. Con palos empezamos a hacerla. Ya cuando lo terminamos, se lo dimos a los herreros. Luego ya lo sacaron a escala para poderlo hacer”, detalla.

Recuerda que fue todo un desafío trabajar a la par de la filmación, pues no se podía parar el rodaje y tenían que resolver rápido si algo se dañaba.

“Fue un año de construcción y filmación, porque el barco en la fosa donde estaba se llenaba con agua de mar. Cuando nosotros metíamos madera y se dañaba la duela del piso, se iban a un foro a filmar, mientras nosotros reparábamos.Era reparar, filmar, reparar, filmar y así todo el tiempo”, rememora Luis Alfredo González, quien ha representado a México en distintos filmes internacionales, demostrando la capacidad que se tiene en nuestro país en el ámbito cinematográfico.





