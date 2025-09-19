¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX del 19 al 21 de septiembre?

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Teatro, y la compañía De palabra y hueso presentan Viajeras

Penúltimo fin de semana de septiembre: presentamos un listado de eventos culturales y artísticos para disfrutar en estos tres días que marcan el colofón de la semana. Jazz, teatro, cine, música sinfónica, teatro infantil y artes plásticas para disfrutar con amigos y la familia.

¿Cuáles son los mejores eventos en la CDMX este fin de semana?

Jazz y Gastronomía Gourmet. El Convite

El Centro Cultural y Gastronómico El Convite celebra el 29 Aniversario de su fundación y anuncia el programa de conciertos y actividades para este fin de semana, que incluye una degustación de platillos gourmet que fusiona recetas oaxaqueñas con las tendencias de la cocina internacional, bajo el imaginario del chef Alberto Aguilar. Imperdibles los postres, vinos, cervezas, tequilas, aguas de frutas y otros tragos bajos los acordes sincopados del mejor jazz y otras músicas. Programación musical, Edgardo Aguilar. Relaciones públicas, Celina Aguilar. El Convite, orgullo de la colonia Portales Sur.

Viernes, 19 DE SEPTIEMBRE. A las 20:00 horas. Tomas Krumm & Agustín Bernal. Cuota de recuperación: 150 pesos.

Sábado, 20 DE SEPTIEMBRE. A las 15:00 horas. Lisa Belikova / Jazz Ruso, con Uri Cisneros, Leo Cortés y Pablo Loaiza. No Cover.

Sábado, 20 DE SEPTIEMBRE. A las 20:00 horas. Diego Maroto Trío con Chuck Rodriguez y Hans Ávila. Cuota de recuperación: 150 pesos.

Dónde: El Convite. Ajusco 79, bis. Colonia Portales Sur. CDMX

Sábado, 20 DE SEPTIEMBRE. A las 15:00 horas. Lisa Belikova ı Foto: Especial

Festival Internacional de Piano En Blanco y Negro

El Romanticismo llega al Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes (Cenart), institución de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, durante la edición 28 del Festival Internacional de Piano En Blanco y Negro, que en 2025 tiene ocho recitales (los sábados y domingos) hasta el 28 de septiembre.

El sábado 20 de septiembre, toca el turno al pianista suizo-canadiense Teo Gheorghiu, aclamado en presentaciones con la Real Filarmónica de Londres, la Sinfónica Nacional Danesa y la Filarmónica Real de Liverpool. Ha trabajado con directores como Sir Neville Marriner, Vladimir Fedoseyev, Matthias Pintscher y Alexander Shelley. La crítica ha alabado su “cegadora claridad”, su “imaginación sonora” y su “emocionante ejecución”.

El pianista, compositor y director de renombre internacional, el cubano-estadounidense Adonis González ofrecerá su recital el domingo 21. Ha sido nominado al Grammy Latino por su álbum debut en solitario Adiós a Cuba. Ha ofrecido interpretaciones en la Serie de Música de Cámara de la Filarmónica de Nueva York, el Concert Artist Guild de Nueva York y la Sociedad de Música de Cámara de Nueva Jersey.

Recitales en el Auditorio Blas Galindo: los sábados a las 19:30 horas y domingos a las 13:30 horas. El costo del boleto es de 250 pesos, con promociones de 2x1, comprando los miércoles a través de la página cenart.comprarboletos.com; y los viernes en las taquillas. Además, las personas con credencial vigente de estudiante, maestro e Inapam tienen 50 por ciento de descuento.

El Romanticismo llega al Auditorio Blas Galindo del Centro Nacional de las Artes ı Foto: Especial

Cuerpos en tránsito: Actos de fin de ciclo

La Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado (ENPEG) La Esmeralda, adscrita a la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (SGEIA), en colaboración con el Museo Ex Teresa Arte Actual, ambas instancias del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), invitan a la muestra de performance Cuerpos en tránsito: Actos de fin de ciclo, que se llevará a cabo el 19 de septiembre a las 19 horas, con entrada libre y aforo limitado.

La exhibición es resultado del trabajo del Taller de Producción, impartido por la docente Karen Cheirif, la cual, a lo largo del semestre, impulsó una formación crítica y sensible en torno al arte acción, entendido como una práctica expandida, corporal, política y poética. El proceso incluyó ejercicios de escucha, vulnerabilidad, afecto, archivo personal y riesgo controlado, a partir de los cuales cada estudiante desarrolló una pieza performática propia.

La muestra constituye también una despedida simbólica del ciclo académico y un espacio para compartir creaciones profundamente personales y cargadas de fuerza simbólica. En ellas, el cuerpo se convierte en vehículo de memoria, revisión crítica y afirmación colectiva.

Participan Andrea Gaviño, Arlin Garo, Juan Cardeña, Pablo Caracas, Sofía Belmonte y Víctor Colibrí, bajo la curaduría de Karen Cheirif. Entre las piezas se encuentran: No soy tu miedo, de Sofía Belmonte, que confronta prejuicios sobre el lesbianismo y las relaciones sáficas mediante un acto de lectura y reinscripción corporal de mensajes; Todos los días muero, de Víctor Colibrí, una acción íntima de duelo y memoria al recolectar cabellos tras la muerte de su abuela; y Pedigree, de Pablo Caracas, un gesto de exposición radical sobre deseo, obediencia y domesticación cultural. Con Cuerpos en tránsito: Actos de fin de ciclo, la ENPEG, La Esmeralda y el Museo Ex Teresa Arte Actual reafirman su compromiso de abrir espacios para la experimentación y la creación colectiva, en los que las y los jóvenes artistas transforman la experiencia académica en propuestas que interpelan al presente.

La muestra constituye también una despedida simbólica del ciclo académico y un espacio para compartir creaciones profundamente personales y cargadas de fuerza simbólica. ı Foto: Especial

Música UNAM

Orquestas de México | Filarmónica de Jalisco

La Orquesta Filarmónica de Jalisco se presenta en la Sala Nezahualcóyotl como parte de su Gira Nacional 2025. Ofrece un programa centrado en repertorio del siglo XX, con partituras de Carlos Chávez, Silvestre Revueltas y Dmitri Shostakóvich.

Sala Nezahualcóyotl: viernes 19 de septiembre, 8:00 pm

Música contemporánea | Raga Ensamble de Percusión Contemporáneo

Raga Ensamble de Percusión Contemporáneo celebra 25 años de actividad y reúne obras que han acompañado su trayectoria, junto con nuevos encargos y estrenos mundiales. Se incluyen piezas de Javier Álvarez, Carole Chargueron y Jorge Torres Sáenz.

Auditorio del MUAC: sábado 20 de septiembre, 12:00 horas

OFUNAM | Concierto conmemorativo en Las Islas de C.U.

La OFUNAM se presenta en Las Islas de Ciudad Universitaria para conmemorar el 115 aniversario de la fundación de la Universidad Nacional Autónoma de México y el 80 aniversario de la promulgación de su Ley Orgánica. Interpreta El Danubio azul de Strauss II y el Huapango de Moncayo, entre otras.

Las Islas, Ciudad Universitaria: sábado 20 de septiembre, 2:30 pm

Música de cámara | oírTrìo Ensamble

Con motivo del 50 aniversario luctuoso de Dmitri Shostakóvich (1906–1975), oírTrìo Ensamble presenta la obra integral para trío con piano del compositor ruso.

Sala Carlos Chávez: sábado 20 de septiembre, 6:00 pm

Música del mundo | Coro infantil Don-Diri-Don de Polonia

El Coro infantil Don Diri Don se suma al ciclo Música del mundo para interpretar piezas sacras y canciones tradicionales polacas, además de música popular mexicana.

Anfiteatro Simón Bolívar: domingo 21 de septiembre, 12:00 horas

OJUEM | Tercera temporada 2025

La OJUEM da inicio a su Tercera temporada del año con un concierto que articula distintas visiones sobre el tiempo y la memoria musical a través del estreno en México de Ah Paaxo’Ob de Hilda Paredes, La tumba de Couperin de Ravel (a 150 años de su nacimiento) y la Sinfonía núm. 3 de Schumann.

Sala Nezahualcóyotl: domingo 21 de septiembre, 6:00 pm

Orquesta Filarmónica de Jalisco se presenta en la Sala Nezahualcóyotl ı Foto: Especial

Conmeración 40 años del sismo de 1985. Cine

En colaboración con el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE) y la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) del Gobierno de México, la Cineteca Nacional México y la Cineteca Nacional Chapultepec presentan, del 19 al 25 de septiembre, un programa especial de cine dedicado a conmemorar los 40 años del sismo de 1985, uno de los acontecimientos que marcaron de manera decisiva la historia contemporánea del país.

A través de una selección de documentales, cortometrajes y materiales de archivo, el ciclo A 40 años del sismo de 1985 busca recuperar la memoria colectiva en torno a los hechos trágicos, la resiliencia ciudadana y las transformaciones sociales que emergieron tras el terremoto. Se trata de una programación especial para reflexionar sobre la fuerza de la organización comunitaria y la importancia del rescate de la memoria cinematográfica en torno a desastres naturales.

A 40 años del sismo de 1985 incluirá una versión digitalizada y restaurada de No les pedimos un viaje a la luna (1986), película dirigida por María del Carmen de Lara, integrante del colectivo Cine Mujer. La exposición En Memoria, 1985 estará disponible del 19 de septiembre al 19 de octubre en el vestíbulo de la Sala 1 de Cineteca Nacional México. La muestra fotográfica será inaugurada el viernes 19 a las 17 horas y contará con la participación de Pedro Valtierra.

La conmemoración tendrá lugar simultáneamente en la Cineteca Nacional México y la Cineteca Nacional Chapultepec, ofreciendo al público la posibilidad de acceder a una programación cinematográfica invaluable que dialoga con historia y presente del país.

A 40 años del sismo de 1985 incluirá una versión digitalizada y restaurada de No les pedimos un viaje a la luna ı Foto: Especial

Viajeras. Teatro para las infancias

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Teatro, y la compañía De palabra y hueso presentan Viajeras, de Ainara Unanue, bajo la dirección de Adrián Hernández Arredondo, con las actuaciones de Paola Herrera y la propia Unanue. Dirigida a niñas y niños de 3 a 7 años, la obra aborda de forma poética el proceso de integración social y cultural que viven las personas migrantes y las comunidades que los reciben.

Viajeras es un recorrido hacia lo desconocido: un proceso de exploración, aprendizaje y aceptación del otro que invita a reconocer la individualidad, valorar la diferencia e integrarla en nuestro propio imaginario. Las protagonistas, Paola y Ainara, atraviesan un camino de descubrimiento, integración y aceptación. La obra comienza con la llegada de ambas a un nuevo hogar; por error o azares del destino, se ven obligadas a compartir un espacio que cada una cree exclusivo. El choque cultural es inevitable, ya que proceden de lugares muy distintos y lejanos. La situación se complica aún más porque apenas pueden comunicarse verbalmente, pues hablan idiomas diferentes: náhuatl y euskera.

La obra está recomendada para niñas y niños a partir de 3 años, con una duración aproximada de 45 minutos. Los boletos tienen un costo de 150 pesos para adultos, y 80 pesos para niñas y niños, se pueden adquirirse en las taquillas del Centro Cultural del Bosque.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Teatro, y la compañía De palabra y hueso presentan Viajeras ı Foto: Especial

La mirada espectral de la inteligencia artificial. Luis Camnitzer en conversación con Gabriela Rangel

La inteligencia artificial es considerada en las humanidades como un avance monstruoso que amenaza con destruir las disciplinas del espíritu. El artista, crítico y teórico uruguayo Luis Camnitzer, quien ha estudiado esta herramienta, conversará con la curadora y escritora Gabriela Rangel sobre la muerte de la figura del autor que parece anunciar este recurso tecnológico.

Museo Tamayo.

Viernes 19 de septiembre de 2025, 13:30 horas | Entrada libre

La inteligencia artificial es considerada en las humanidades como un avance monstruoso que amenaza con destruir las disciplinas del espíritu. ı Foto: Especial

Lilia Carrillo. Todo es sugerente

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo del Palacio de Bellas Artes (MPBA), presentan Lilia Carrillo. Todo es sugerente, muestra que explora el legado de la artista y significa el regreso de su obra a dicho recinto, después de más de cinco décadas sin una antología de su producción. Curada por Daniel Garza Usabiaga, director del MPBA, es la primera exposición en presentar su obra pictórica de manera simultánea con sus trabajos en diseño de vestuario y textil, ilustración y escenografía.

“La idea es que quienes la visiten puedan ver una imagen muy amplia de quién fue Lilia Carrillo y que también descubran nuevas facetas de su producción. Estamos acostumbrados a escuchar que Lilia Carrillo fue una pintora abstracta, informalista y gestual, pero fue más que eso; fue ilustradora, escenógrafa, vestuarista, hizo diseño textil, organizó exposiciones y fue muralista”, aseguró Garza Usabiaga.

Además de un viaje por su producción artística –desde sus trabajos escolares hasta sus últimas nueve pinturas– la exposición aborda el compromiso social de la artista con la condición de las mujeres en el arte y con el autoritarismo en México durante los años sesenta. Lilia Carrillo. Todo es sugerente incluye más de 100 piezas provenientes de colecciones de la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, así como de Miami y Houston, Estados Unidos.

La mayoría son obras de la pintora, y se suman piezas de artistas como Kati Horna, Fernando García Ponce, Manuel Felguérez y Vicente Rojo, entre otros. Se incluyen obras bidimensionales, materiales artísticos y documentales, como la película Tajimara. Además, se presentan objetos antiguos de los Andes de la colección del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y el mural La ciudad desbordada, contaminación del aire (1970), realizado para la Exposición Universal de Osaka 70.

Lilia Carrillo. Todo es sugerente ofrecerá un programa de actividades que amplía y enriquece la experiencia del público, así como visitas guiadas por el mismo curador. Estará abierta del 13 de septiembre de 2025 al 8 de febrero de 2026, de martes a domingo de 10 a 18. Palacio de Bellas Artes. Centro Histórico.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través del Museo del Palacio de Bellas Artes (MPBA), presentan Lilia Carrillo. ı Foto: Especial

Musas, mujeres y fantasías. Exposición

Musas, mujeres y fantasías, integrada por la obra gráfica de Gerardo Cantú (1934-2021), es la exposición con la que el Salón de la Plástica Mexicana del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) rinde homenaje al pintor, dibujante, muralista y pionero del grabado en México.

La muestra reúne 25 obras realizadas en técnicas de estampa como aguafuerte, aguatinta, buril y litografía, que permiten apreciar la calidad y el detalle de los trazos del artista. La exposición es una oportunidad para conocer la obra gráfica de Cantú, en la que exalta la figura femenina en piezas como La Cubanita, La dama de Pompeya, Mujer con pescado y Mujer con lámpara, entre otras. Asimismo, comparte imágenes poéticas de seres inmersos en mundos fantásticos y situaciones lúdicas, como Mujer desnuda con tacones, Conflicto de una solterona, Los primeros pecados, Amante gordito y Poetas y Musas.

La exposición Musas, mujeres y fantasías, de Gerardo Cantú (1934-2021), se puede visitar en el Salón de la Plástica Mexicana, ubicado en Colima 96, colonia Roma, CDMX, de martes a domingo, de 10 a 18 horas. Entrada libre

Musas, mujeres y fantasías, integrada por la obra gráfica de Gerardo Cantú (1934-2021), es la exposición ı Foto: Especial

El Colegio de San Ildefonso abre sus puertas hasta el 26 de octubre de 2025, a las exposiciones Habitar en la Ciudad de México. 25 edificios de departamentos del siglo XXI e Imaginarios Interiores. Barcelona-Ciudad de México, como parte de MEXTRÓPOLI 2025, uno de los encuentros más relevantes de arquitectura y ciudad.

En la presente edición, el festival analiza el tema de la vivienda colectiva para repensar cómo habitamos la ciudad. En dicho contexto, las exposiciones en San Ildefonso recorren la diversidad tipológica arquitectónica, descubren la flexibilidad y eficiencia del diseño contemporáneo, y redescubren la palabra “vivienda” como refugio, hábitat, producto y, sobre todo, como núcleo vital de la metrópoli.

Habitar en la Ciudad de México. 25 edificios de departamentos del siglo XXI: maquetas de conjuntos residenciales que combinan la calidad arquitectónica con la visión innovadora de sus autores. Cada obra refleja los desafíos que ha enfrentado el desarrollo habitacional en México. Ante dichos retos, el diseño surge como herramienta clave para construir una ciudad que se transforme con sus habitantes, sin desplazarlos.

La muestra genera un espacio de reflexión sobre políticas públicas que garanticen el acceso a espacios dignos para vivir, al evocar momentos decisivos en la historia de la Ciudad de México: los cuarenta años del terremoto de 1985 y el octavo aniversario del sismo de 2017, recordatorios de la necesidad de fortalecer la calidad y sostenibilidad de las residencias colectivas.

Por su parte, Imaginarios Interiores. Barcelona-Ciudad de México, a cargo de la Asociación de Arquitectos Jóvenes de Cataluña (AJAC), reúne 14 maquetas de estudios emergentes de Cataluña y México, que surgen del diálogo con lo existente y se convierten en instrumento de pensamiento, lo que permite explorar hipótesis, leer críticamente el lugar y explorar sobre la memoria construida.

Se presentó por primera vez en la I Bienal de Arquitectura Joven de Cataluña (2023) bajo el título Modelos sin nombre, hoy invita a recorrer los espacios intermedios, esas transiciones sutiles entre lo público y lo privado, y a descubrir cómo el interior se convierte en una herramienta de proyecto, una zona táctica desde la cual se reescribe el edificio. De este modo, la arquitectura deja de ser sólo un objeto para convertirse en experiencia, al revelar cómo los entornos heredados pueden reinterpretarse y transformarse.

Inspirada en el Manifiesto de Interiores del arquitecto suizo Javier Fernández Contreras, Imaginarios interiores evidencia que los arquitectos no parten del vacío, sino que interactúan con lo preexistente. Cada modelo se convierte en un pequeño laboratorio en el que se experimenta con la forma, la función y el recuerdo de los lugares, lo que ofrece al visitante una experiencia tangible que conecta la teoría con la práctica y enseña cómo la arquitectura reinventa el interior para adaptarse al presente.

Colegio de San Ildefonso

Horario: martes a domingo de 11:00 a 17:30 horas. Admisión general: 50 pesos. Estudiantes y maestros con credencial vigente: 25 pesos. La entrada es libre para niños menores de 12 años, adultos mayores con credencial INAPAM, Programa de Membresías de San Ildefonso, Comunidad Cultura UNAM. Domingo entrada libre.

Imaginarios Interiores. Barcelona-Ciudad de México, a cargo de la Asociación de Arquitectos Jóvenes de Cataluña (AJAC), reúne 14 maquetas de estudios emergentes de Cataluña y México ı Foto: Especial

